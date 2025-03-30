https://ria.ru/20250330/bespilotnik-2008285245.html

В Курской области сбили украинский разведывательный беспилотник

В Курской области сбили украинский разведывательный беспилотник - РИА Новости, 30.03.2025

В Курской области сбили украинский разведывательный беспилотник

Противодронный расчет 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" сбил над Гуево в Курской области украинский разведывательный беспилотник дальнего... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T22:07:00+03:00

2025-03-30T22:07:00+03:00

2025-03-30T22:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

суджа

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1e/2008285548_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5c8c57508f8d804c351c79fcb6a5c9af.jpg

КУРСК, 30 мар - РИА Новости. Противодронный расчет 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" сбил над Гуево в Курской области украинский разведывательный беспилотник дальнего радиуса действия, сообщил РИА Новости офицер полка. "Противодронный расчет группировки "Север" сбил над Гуево в Курской области разведывательный украинский БПЛА дальнего радиуса действия", - сказал он. Видео, запечатлевшее обломки сбитого над Гуево украинского разведывательного БПЛА, передано в распоряжение РИА Новости. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.

https://ria.ru/20240922/dron-1974084847.html

курская область

суджа

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Украинский разведывательный беспилотник, сбитый над Курской областью Противодронный расчет 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" сбил над Гуево в Курской области украинский разведывательный беспилотник дальнего радиуса действия, сообщил РИА Новости офицер полка. Видео с обломками беспилотника передано в распоряжение РИА Новости. 2025-03-30T22:07 true PT0M07S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, суджа, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина