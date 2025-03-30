https://ria.ru/20250330/bespilotnik-2008285245.html
В Курской области сбили украинский разведывательный беспилотник
В Курской области сбили украинский разведывательный беспилотник - РИА Новости, 30.03.2025
В Курской области сбили украинский разведывательный беспилотник
Противодронный расчет 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" сбил над Гуево в Курской области украинский разведывательный беспилотник дальнего... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T22:07:00+03:00
2025-03-30T22:07:00+03:00
2025-03-30T22:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
суджа
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1e/2008285548_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5c8c57508f8d804c351c79fcb6a5c9af.jpg
КУРСК, 30 мар - РИА Новости. Противодронный расчет 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" сбил над Гуево в Курской области украинский разведывательный беспилотник дальнего радиуса действия, сообщил РИА Новости офицер полка. "Противодронный расчет группировки "Север" сбил над Гуево в Курской области разведывательный украинский БПЛА дальнего радиуса действия", - сказал он. Видео, запечатлевшее обломки сбитого над Гуево украинского разведывательного БПЛА, передано в распоряжение РИА Новости. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.
https://ria.ru/20240922/dron-1974084847.html
курская область
суджа
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1e/2008285548_78:0:1518:1080_1920x0_80_0_0_e81e4f21c333800fb5844cef661a619b.jpg
Украинский разведывательный беспилотник, сбитый над Курской областью
Противодронный расчет 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" сбил над Гуево в Курской области украинский разведывательный беспилотник дальнего радиуса действия, сообщил РИА Новости офицер полка.
Видео с обломками беспилотника передано в распоряжение РИА Новости.
2025-03-30T22:07
true
PT0M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, суджа, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджа, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина
В Курской области сбили украинский разведывательный беспилотник
В Курской области противодронный расчет сбил над Гуево украинский беспилотник