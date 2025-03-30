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В Курской области сбили украинский разведывательный беспилотник - РИА Новости, 30.03.2025
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22:07 30.03.2025 (обновлено: 22:12 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/bespilotnik-2008285245.html
В Курской области сбили украинский разведывательный беспилотник
В Курской области сбили украинский разведывательный беспилотник - РИА Новости, 30.03.2025
В Курской области сбили украинский разведывательный беспилотник
Противодронный расчет 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" сбил над Гуево в Курской области украинский разведывательный беспилотник дальнего... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T22:07:00+03:00
2025-03-30T22:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
суджа
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
украина
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КУРСК, 30 мар - РИА Новости. Противодронный расчет 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" сбил над Гуево в Курской области украинский разведывательный беспилотник дальнего радиуса действия, сообщил РИА Новости офицер полка. "Противодронный расчет группировки "Север" сбил над Гуево в Курской области разведывательный украинский БПЛА дальнего радиуса действия", - сказал он. Видео, запечатлевшее обломки сбитого над Гуево украинского разведывательного БПЛА, передано в распоряжение РИА Новости. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.
https://ria.ru/20240922/dron-1974084847.html
курская область
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Украинский разведывательный беспилотник, сбитый над Курской областью
Противодронный расчет 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" сбил над Гуево в Курской области украинский разведывательный беспилотник дальнего радиуса действия, сообщил РИА Новости офицер полка. Видео с обломками беспилотника передано в распоряжение РИА Новости.
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курская область, суджа, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджа, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина
В Курской области сбили украинский разведывательный беспилотник

В Курской области противодронный расчет сбил над Гуево украинский беспилотник

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КУРСК, 30 мар - РИА Новости. Противодронный расчет 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" сбил над Гуево в Курской области украинский разведывательный беспилотник дальнего радиуса действия, сообщил РИА Новости офицер полка.
«
"Противодронный расчет группировки "Север" сбил над Гуево в Курской области разведывательный украинский БПЛА дальнего радиуса действия", - сказал он.
Видео, запечатлевшее обломки сбитого над Гуево украинского разведывательного БПЛА, передано в распоряжение РИА Новости.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.
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