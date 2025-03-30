https://ria.ru/20250330/bespilotnik-2008255458.html

Над Брянской областью сбили два украинских беспилотника

Над Брянской областью сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 30.03.2025

Над Брянской областью сбили два украинских беспилотника

Дежурные средства российской ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T17:22:00+03:00

2025-03-30T17:22:00+03:00

2025-03-30T17:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

брянская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. "30 марта т.г. в период с 15.05 до 15.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

украина

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Наталья Макарова

безопасность, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины