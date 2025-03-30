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Над Брянской областью сбили два украинских беспилотника
Над Брянской областью сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 30.03.2025
Над Брянской областью сбили два украинских беспилотника
Дежурные средства российской ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T17:22:00+03:00
2025-03-30T17:22:00+03:00
2025-03-30T17:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. "30 марта т.г. в период с 15.05 до 15.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
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Над Брянской областью сбили два украинских беспилотника
Минобороны: средства ПВО уничтожили 2 дрона ВСУ на территорией Брянской области