Рейтинг@Mail.ru
СМИ: капитан затонувшего батискафа заявил, что покинул его последним - РИА Новости, 30.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:43 30.03.2025 (обновлено: 01:04 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/batiskaf-2008191717.html
СМИ: капитан затонувшего батискафа заявил, что покинул его последним
СМИ: капитан затонувшего батискафа заявил, что покинул его последним - РИА Новости, 30.03.2025
СМИ: капитан затонувшего батискафа заявил, что покинул его последним
Капитан затонувшего в Хургаде батискафа с российскими туристами заявил, что покинул его последним, сообщает египетская газета Al Masry Al Youm. РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T00:43:00+03:00
2025-03-30T01:04:00+03:00
крушение батискафа в хургаде
египет
хургада
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007674336_0:47:900:553_1920x0_80_0_0_c57c4fd16c89e097b8ab0c98cc42b063.jpg
ХУРГАДА, 30 мар - РИА Новости. Капитан затонувшего в Хургаде батискафа с российскими туристами заявил, что покинул его последним, сообщает египетская газета Al Masry Al Youm."Я — последний, кто покинул батискаф после того, как он был затоплен и пропала видимость внутри", — сказал капитан во время допроса в прокуратуре провинции Красное море.По его словам, вода просочилась в судно еще до того, как оно должно было отплыть от морской платформы.Как пишет газета, адвокат Хусам Салем, представляющий интересы капитана, заявил, что его подзащитный неоднократно требовал увеличить численность экипажа батискафа и просил провести техническое обслуживание судна, однако компания-владелец не ответила на запросы.В четверг прогулочный батискаф, на котором находились 45 туристов из России, потерпел аварию около побережья Хургады, большая часть находившихся на борту спасены. Жертвами катастрофы стали, по последним данным, шесть россиян. Среди погибших — двое детей. В больницах Хургады в настоящее время остаются двое российских туристов, всех остальных пострадавших уже выписали. Процесс репатриации тел погибших россиян начался, расходы за это несут страховые компании. В генконсульстве сообщали РИА Новости, что затопление батискафа началось во время посадки, вода быстро заполнила судно.Египетские власти ведут расследование с целью установить причины, приведшие к трагедии. Капитан судна решением местной прокуратуры был освобожден под залог с условием не покидать место жительства.
https://ria.ru/20250329/khurgada-2008178326.html
https://ria.ru/20250327/khurgada-2007735600.html
https://ria.ru/20250327/egipet-2007762725.html
египет
хургада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007674336_50:0:850:600_1920x0_80_0_0_9c20c3a3ef1f71f3205a04fea779714d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
крушение батискафа в хургаде, египет, хургада
Крушение батискафа в Хургаде, Египет, Хургада
СМИ: капитан затонувшего батискафа заявил, что покинул его последним

Al Masry Al Youm: капитан затонувшего батискафа покинул его последним

© Фото : Sindbad ClubПрогулочный батискаф "Синдбад"
Прогулочный батискаф Синдбад - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© Фото : Sindbad Club
Прогулочный батискаф "Синдбад". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ХУРГАДА, 30 мар - РИА Новости. Капитан затонувшего в Хургаде батискафа с российскими туристами заявил, что покинул его последним, сообщает египетская газета Al Masry Al Youm.
"Я — последний, кто покинул батискаф после того, как он был затоплен и пропала видимость внутри", — сказал капитан во время допроса в прокуратуре провинции Красное море.
Прогулочный батискаф Синдбад - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Началась репатриация тел россиян, погибших в Хургаде
Вчера, 21:41
По его словам, вода просочилась в судно еще до того, как оно должно было отплыть от морской платформы.
Как пишет газета, адвокат Хусам Салем, представляющий интересы капитана, заявил, что его подзащитный неоднократно требовал увеличить численность экипажа батискафа и просил провести техническое обслуживание судна, однако компания-владелец не ответила на запросы.
В четверг прогулочный батискаф, на котором находились 45 туристов из России, потерпел аварию около побережья Хургады, большая часть находившихся на борту спасены. Жертвами катастрофы стали, по последним данным, шесть россиян. Среди погибших — двое детей.
Видео из больницы, где находятся пострадавшие при крушении прогулочного батискафа - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Очевидец рассказал о состоянии пострадавших после ЧП с батискафом в Хургаде
27 марта, 16:53
В больницах Хургады в настоящее время остаются двое российских туристов, всех остальных пострадавших уже выписали. Процесс репатриации тел погибших россиян начался, расходы за это несут страховые компании.
В генконсульстве сообщали РИА Новости, что затопление батискафа началось во время посадки, вода быстро заполнила судно.
Египетские власти ведут расследование с целью установить причины, приведшие к трагедии. Капитан судна решением местной прокуратуры был освобожден под залог с условием не покидать место жительства.
Поисковые работы в районе крушения туристического батискафа в Хургаде - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
"Были в сознании". Очевидица рассказала о крушении батискафа в Хургаде
27 марта, 18:11
 
Крушение батискафа в ХургадеЕгипетХургада
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала