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Китайские электромобили вошли в перечень облагаемых налогом на роскошь - РИА Новости, 30.03.2025
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13:13 30.03.2025
https://ria.ru/20250330/avtomobili-2008229167.html
Китайские электромобили вошли в перечень облагаемых налогом на роскошь
Китайские электромобили вошли в перечень облагаемых налогом на роскошь - РИА Новости, 30.03.2025
Китайские электромобили вошли в перечень облагаемых налогом на роскошь
Электромобили и гибриды китайских брендов вошли в обновленный перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь, который опубликовал Минпромторг РФ на... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T13:13:00+03:00
2025-03-30T13:13:00+03:00
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Электромобили и гибриды китайских брендов вошли в обновленный перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь, который опубликовал Минпромторг РФ на официальном сайте. Перечень легковых автомобилей на 2025 год включает 303 модели авто не старше десяти лет, чья средняя стоимость составляет от 10 до 15 миллионов рублей, и 252 автомобиля средней стоимостью от 15 миллионов рублей возрастом не более 20 лет. Так, в обновленном списке в категории до 15 миллионов рублей оказались китайские гибридные автомобили Tank 700 Edition One, Voyah Dream EVR Long Range, SERES M9 и Aito M9 Extended Range Ultra шестиместный. В список машин стоимостью свыше 15 миллионов попали M-HERO 917 EVR и Byd Yungwang U8. Что касается электрокаров, ряд китайских машин также попал в перечень в категории до 15 миллионов рублей. Среди таких моделей HiPhi Z4 4WD, Hongqi E-HS9 Executive, Lixiang L9 4WD Max и Zeekr 009 4WD WE EDITION. В перечень вошли такие европейские бренды, как BMW, Audi, Mercedes-Benz, Bentley, Ferrari и Lamborghini, а также российские автомобили Aurus.
https://ria.ru/20250312/avtomobili-2004115156.html
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авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), bmw ag, bentley motors, bmw 1, audi a8, mercedes
Авто, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), BMW AG, Bentley Motors, BMW 1, Audi A8, Mercedes
Китайские электромобили вошли в перечень облагаемых налогом на роскошь

Китайские электромобили и гибриды вошли в перечень облагаемых налогом на роскошь

© Fotolia / greentellectНовые автомобили в автосалоне
Новые автомобили в автосалоне - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© Fotolia / greentellect
Новые автомобили в автосалоне. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Электромобили и гибриды китайских брендов вошли в обновленный перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь, который опубликовал Минпромторг РФ на официальном сайте.
Перечень легковых автомобилей на 2025 год включает 303 модели авто не старше десяти лет, чья средняя стоимость составляет от 10 до 15 миллионов рублей, и 252 автомобиля средней стоимостью от 15 миллионов рублей возрастом не более 20 лет.
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Так, в обновленном списке в категории до 15 миллионов рублей оказались китайские гибридные автомобили Tank 700 Edition One, Voyah Dream EVR Long Range, SERES M9 и Aito M9 Extended Range Ultra шестиместный. В список машин стоимостью свыше 15 миллионов попали M-HERO 917 EVR и Byd Yungwang U8.
Что касается электрокаров, ряд китайских машин также попал в перечень в категории до 15 миллионов рублей. Среди таких моделей HiPhi Z4 4WD, Hongqi E-HS9 Executive, Lixiang L9 4WD Max и Zeekr 009 4WD WE EDITION.
В перечень вошли такие европейские бренды, как BMW, Audi, Mercedes-Benz, Bentley, Ferrari и Lamborghini, а также российские автомобили Aurus.
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