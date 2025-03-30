https://ria.ru/20250330/avtomobili-2008229167.html

Китайские электромобили вошли в перечень облагаемых налогом на роскошь

Китайские электромобили вошли в перечень облагаемых налогом на роскошь - РИА Новости, 30.03.2025

Китайские электромобили вошли в перечень облагаемых налогом на роскошь

Электромобили и гибриды китайских брендов вошли в обновленный перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь, который опубликовал Минпромторг РФ на... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T13:13:00+03:00

2025-03-30T13:13:00+03:00

2025-03-30T13:13:00+03:00

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россия

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Электромобили и гибриды китайских брендов вошли в обновленный перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь, который опубликовал Минпромторг РФ на официальном сайте. Перечень легковых автомобилей на 2025 год включает 303 модели авто не старше десяти лет, чья средняя стоимость составляет от 10 до 15 миллионов рублей, и 252 автомобиля средней стоимостью от 15 миллионов рублей возрастом не более 20 лет. Так, в обновленном списке в категории до 15 миллионов рублей оказались китайские гибридные автомобили Tank 700 Edition One, Voyah Dream EVR Long Range, SERES M9 и Aito M9 Extended Range Ultra шестиместный. В список машин стоимостью свыше 15 миллионов попали M-HERO 917 EVR и Byd Yungwang U8. Что касается электрокаров, ряд китайских машин также попал в перечень в категории до 15 миллионов рублей. Среди таких моделей HiPhi Z4 4WD, Hongqi E-HS9 Executive, Lixiang L9 4WD Max и Zeekr 009 4WD WE EDITION. В перечень вошли такие европейские бренды, как BMW, Audi, Mercedes-Benz, Bentley, Ferrari и Lamborghini, а также российские автомобили Aurus.

https://ria.ru/20250312/avtomobili-2004115156.html

https://ria.ru/20250205/avto-1997309800.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), bmw ag, bentley motors, bmw 1, audi a8, mercedes