https://ria.ru/20250330/avstriya-2008247484.html

Российские дипломаты почтили память советских солдат в Австрии

Российские дипломаты почтили память советских солдат в Австрии - РИА Новости, 30.03.2025

Российские дипломаты почтили память советских солдат в Австрии

Российская делегация в Австрии совместно со своими коллегами из посольства Белоруссии почтила память советских солдат на территории австрийской федеральной... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T16:04:00+03:00

2025-03-30T16:04:00+03:00

2025-03-30T16:04:00+03:00

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80-летие победы в великой отечественной войне

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ВЕНА, 30 мар - РИА Новости. Российская делегация в Австрии совместно со своими коллегами из посольства Белоруссии почтила память советских солдат на территории австрийской федеральной земли Бургенланд в мемориальном комплексе, где покоятся 819 бойцов Красной Армии, сообщил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. "В эти дни 80 лет назад, 29-30 марта 1945 года, передовые части Красной Армии пересекли австро-венгерскую границу, вступив на территорию федеральной земли Бургенланд, и перешли к заключительному этапу освобождения Австрии от гитлеровцев, заплатив за эту операцию ценой жизней более 38 тысяч советских воинов. Спустя несколько дней войска под командованием маршала Федора Толбухина уже сражались в предместьях Вены и, освободив столицу страны к 13 апреля, выдвинулись далее на Запад для завершения разгрома противника и встречи с союзниками", - написал Любинский на своей странице в Facebook*. По словам дипломата, в текущий юбилейный год российская сторона не могла обойти стороной эту памятную годовщину. "Большой делегацией российских представительств совместно с коллегами из посольства Белоруссии и с участием представителей духовенства и наших соотечественников посетили советское кладбище в общине Оберварт. На этом одном из крупнейших на территории Бургенланда мемориальном комплексе покоятся 819 бойцов Красной Армии", - уточнил посол. При этом он отметил, что дань памяти советскому солдату вместе с российскими и белорусскими представителями отдали и австрийские общественники в лице руководства НПО "Австрийский черный крест" - головной организации по уходу за военными могилами и памятниками в стране. Российская сторона оценила это положительно. "Отметим, однако, что местные власти от участия в акции вместе с нами постыдно воздержались", - добавил дипломат. Он также отметил, что широкая юбилейная программа мероприятий российской стороны в Австрии в ближайшие две недели будет продолжена "вахтой памяти" непосредственно в Вене и в Санкт-Пёльтене - столице федеральной земли Нижняя Австрия.* Запрещена в РФ как экстремистская

https://ria.ru/20250330/foto-2007986733.html

https://ria.ru/20250203/avstriya-1996938793.html

https://ria.ru/20250208/avstriya-1998140014.html

австрия

вена

белоруссия

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в мире, австрия, вена, белоруссия, дмитрий любинский, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия