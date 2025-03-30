Российские дипломаты почтили память советских солдат в Австрии
Делегация России в Австрии почтила память советских солдат к 80-летию Победы
Австрия. Архивное фото
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ВЕНА, 30 мар - РИА Новости. Российская делегация в Австрии совместно со своими коллегами из посольства Белоруссии почтила память советских солдат на территории австрийской федеральной земли Бургенланд в мемориальном комплексе, где покоятся 819 бойцов Красной Армии, сообщил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.
"В эти дни 80 лет назад, 29-30 марта 1945 года, передовые части Красной Армии пересекли австро-венгерскую границу, вступив на территорию федеральной земли Бургенланд, и перешли к заключительному этапу освобождения Австрии от гитлеровцев, заплатив за эту операцию ценой жизней более 38 тысяч советских воинов. Спустя несколько дней войска под командованием маршала Федора Толбухина уже сражались в предместьях Вены и, освободив столицу страны к 13 апреля, выдвинулись далее на Запад для завершения разгрома противника и встречи с союзниками", - написал Любинский на своей странице в Facebook*.
По словам дипломата, в текущий юбилейный год российская сторона не могла обойти стороной эту памятную годовщину. "Большой делегацией российских представительств совместно с коллегами из посольства Белоруссии и с участием представителей духовенства и наших соотечественников посетили советское кладбище в общине Оберварт. На этом одном из крупнейших на территории Бургенланда мемориальном комплексе покоятся 819 бойцов Красной Армии", - уточнил посол.
При этом он отметил, что дань памяти советскому солдату вместе с российскими и белорусскими представителями отдали и австрийские общественники в лице руководства НПО "Австрийский черный крест" - головной организации по уходу за военными могилами и памятниками в стране. Российская сторона оценила это положительно.
"Отметим, однако, что местные власти от участия в акции вместе с нами постыдно воздержались", - добавил дипломат.
Он также отметил, что широкая юбилейная программа мероприятий российской стороны в Австрии в ближайшие две недели будет продолжена "вахтой памяти" непосредственно в Вене и в Санкт-Пёльтене - столице федеральной земли Нижняя Австрия.
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