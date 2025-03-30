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Белоруссия обсуждает с Россией расширение программы авиастроения - РИА Новости, 30.03.2025
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Союзное государство
 
23:28 30.03.2025
https://ria.ru/20250330/aviastroenie-2008290672.html
Белоруссия обсуждает с Россией расширение программы авиастроения
Белоруссия обсуждает с Россией расширение программы авиастроения - РИА Новости, 30.03.2025
Белоруссия обсуждает с Россией расширение программы авиастроения
Белоруссия обсуждает с Россией расширение программы сотрудничества в области авиастроения, сообщил посол республики в РФ Александр Рогожник. РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T23:28:00+03:00
2025-03-30T23:28:00+03:00
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технологии
россия
белоруссия
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МИНСК, 30 мар – РИА Новости. Белоруссия обсуждает с Россией расширение программы сотрудничества в области авиастроения, сообщил посол республики в РФ Александр Рогожник. В июле 2023 года в рамках выставки "Иннопром" в России Белоруссия и Россия подписали комплексную межведомственную программу по сотрудничеству в области авиастроения. Также были достигнуты договоренности о совместной разработке и организации в Белоруссии серийного производства двухмоторного 19-местного самолета, соглашение было подписано в 2024 году, а проект получил название "Освей". Председатель Госкомвоенпрома Белоруссии Дмитрий Пантус сообщал, что в 2026 году планируется создать опытный образец белорусско-российского самолета. "Ставим задачу, чтобы, например, в области авиастроения пойти дальше и ту программу, которая уже подписана, расширить до 2035 года и разработать большую программу в области авиастроения, где задействовать, помимо 558-го завода ("558-й авиационный ремонтный завод" в Барановичах – ред.), который реализует проект по "Освею", еще 407-й завод (Минский завод гражданской авиации №407 – ред.), который сегодня плотно занимается модернизацией, и включить еще в эту программу Оршанский авиаремонтный завод, чтобы мы понимали долгосрочные перспективы, как мы будем здесь работать", - сказал посол в интервью телеканалу "Беларусь 1". Рогожник также рассказал о таком важном направлении работы в России, как создание мультибрендовых центров по продаже и сервисному обслуживанию белорусской техники. Он отметил, что Белоруссия два года назад начала работу по созданию в крупных городах России мультибрендовых центров. Утверждена дорожная карта по созданию таких центров в России. Посол подчеркнул, что первым стал центр в Татарстане, второй центр создан в Новосибирске, а третий в июне откроется в Кемерово. "Сегодня мы говорим о том, что должны идти по пути создания совместных предприятий с различными профильными холдингами в России. Такая работа начата, сформирован пул проектов, на сегодняшний момент будет задействовано более 10 предприятий. Мы прорабатываем с Россией эту возможность, чтобы это сотрудничество укреплялось и двигалось вперед", - сказал дипломат. Он отметил, что такое сотрудничество затронет не только машиностроение, но и другие сферы промышленности.
https://ria.ru/20250313/putin-2004763621.html
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технологии, россия, белоруссия, новосибирск
Союзное государство, Технологии, Россия, Белоруссия, Новосибирск
Белоруссия обсуждает с Россией расширение программы авиастроения

Белоруссия обсуждает с РФ расширение совместной программы в области авиастроения

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости / Андрей Александров
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МИНСК, 30 мар – РИА Новости. Белоруссия обсуждает с Россией расширение программы сотрудничества в области авиастроения, сообщил посол республики в РФ Александр Рогожник.
В июле 2023 года в рамках выставки "Иннопром" в России Белоруссия и Россия подписали комплексную межведомственную программу по сотрудничеству в области авиастроения. Также были достигнуты договоренности о совместной разработке и организации в Белоруссии серийного производства двухмоторного 19-местного самолета, соглашение было подписано в 2024 году, а проект получил название "Освей". Председатель Госкомвоенпрома Белоруссии Дмитрий Пантус сообщал, что в 2026 году планируется создать опытный образец белорусско-российского самолета.
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"Ставим задачу, чтобы, например, в области авиастроения пойти дальше и ту программу, которая уже подписана, расширить до 2035 года и разработать большую программу в области авиастроения, где задействовать, помимо 558-го завода ("558-й авиационный ремонтный завод" в Барановичах – ред.), который реализует проект по "Освею", еще 407-й завод (Минский завод гражданской авиации №407 – ред.), который сегодня плотно занимается модернизацией, и включить еще в эту программу Оршанский авиаремонтный завод, чтобы мы понимали долгосрочные перспективы, как мы будем здесь работать", - сказал посол в интервью телеканалу "Беларусь 1".
Рогожник также рассказал о таком важном направлении работы в России, как создание мультибрендовых центров по продаже и сервисному обслуживанию белорусской техники. Он отметил, что Белоруссия два года назад начала работу по созданию в крупных городах России мультибрендовых центров. Утверждена дорожная карта по созданию таких центров в России. Посол подчеркнул, что первым стал центр в Татарстане, второй центр создан в Новосибирске, а третий в июне откроется в Кемерово.
"Сегодня мы говорим о том, что должны идти по пути создания совместных предприятий с различными профильными холдингами в России. Такая работа начата, сформирован пул проектов, на сегодняшний момент будет задействовано более 10 предприятий. Мы прорабатываем с Россией эту возможность, чтобы это сотрудничество укреплялось и двигалось вперед", - сказал дипломат. Он отметил, что такое сотрудничество затронет не только машиностроение, но и другие сферы промышленности.
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