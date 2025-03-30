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АТОР сообщила о росте спроса на туры во Вьетнам
АТОР сообщила о росте спроса на туры во Вьетнам - РИА Новости, 30.03.2025
АТОР сообщила о росте спроса на туры во Вьетнам
Ассоциация туроператоров России (АТОР) фиксирует взрыв спроса россиян на туры во Вьетнам - не только на осень и зиму, но и на майские праздники, и на лето,... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T09:55:00+03:00
2025-03-30T09:55:00+03:00
2025-03-30T09:55:00+03:00
туризм
новости - туризм
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таиланд
майя ломидзе
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МУРМАНСК, 30 мар – РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) фиксирует взрыв спроса россиян на туры во Вьетнам - не только на осень и зиму, но и на майские праздники, и на лето, сообщила РИА Новости глава ассоциации Майя Ломидзе. "По нашим оценкам, Вьетнам точно войдет в топ-10 летних направлений. Может быть, даже займет пятое место. Мы можем говорить о взрывном спросе на это направление. Он растет не только на осень-зиму, но и даже на лето и на майские праздники", - сказала Ломидзе. Она пояснила, что у россиян в последние годы копился отложенный спрос на поездки в эту страну. "Наши туристы с нетерпением ждали Вьетнам. И прямые рейсы мгновенно подстегнули этот спрос. Плюс очень удачно совпало, что в это время укрепился рубль", - отметила глава ассоциации. При этом Ломидзе подчеркнула, что усиление позиций Вьетнама не отразилось на Таиланде. "Спрос на Таиланд растет параллельно", - сказала она.
https://ria.ru/20250123/vetnam-1995037504.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, вьетнам, таиланд, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Новости - Туризм, Вьетнам, Таиланд, Майя Ломидзе, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
АТОР сообщила о росте спроса на туры во Вьетнам
АТОР зафиксировала взрыв спроса на туры во Вьетнам среди россиян