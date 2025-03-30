https://ria.ru/20250330/ator-2008214551.html

АТОР сообщила о росте спроса на туры во Вьетнам

АТОР сообщила о росте спроса на туры во Вьетнам - РИА Новости, 30.03.2025

АТОР сообщила о росте спроса на туры во Вьетнам

Ассоциация туроператоров России (АТОР) фиксирует взрыв спроса россиян на туры во Вьетнам - не только на осень и зиму, но и на майские праздники, и на лето,... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T09:55:00+03:00

2025-03-30T09:55:00+03:00

2025-03-30T09:55:00+03:00

туризм

новости - туризм

вьетнам

таиланд

майя ломидзе

ассоциация туроператоров россии (атор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569655323_0:129:2472:1519_1920x0_80_0_0_135eae2213acc7dfb7641c1da6edd323.jpg

МУРМАНСК, 30 мар – РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) фиксирует взрыв спроса россиян на туры во Вьетнам - не только на осень и зиму, но и на майские праздники, и на лето, сообщила РИА Новости глава ассоциации Майя Ломидзе. "По нашим оценкам, Вьетнам точно войдет в топ-10 летних направлений. Может быть, даже займет пятое место. Мы можем говорить о взрывном спросе на это направление. Он растет не только на осень-зиму, но и даже на лето и на майские праздники", - сказала Ломидзе. Она пояснила, что у россиян в последние годы копился отложенный спрос на поездки в эту страну. "Наши туристы с нетерпением ждали Вьетнам. И прямые рейсы мгновенно подстегнули этот спрос. Плюс очень удачно совпало, что в это время укрепился рубль", - отметила глава ассоциации. При этом Ломидзе подчеркнула, что усиление позиций Вьетнама не отразилось на Таиланде. "Спрос на Таиланд растет параллельно", - сказала она.

https://ria.ru/20250123/vetnam-1995037504.html

вьетнам

таиланд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новости - туризм, вьетнам, таиланд, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор)