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ВСУ атаковали подстанцию в брянском селе - РИА Новости, 30.03.2025
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13:41 30.03.2025 (обновлено: 13:50 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/ataka-2008231329.html
ВСУ атаковали подстанцию в брянском селе
ВСУ атаковали подстанцию в брянском селе - РИА Новости, 30.03.2025
ВСУ атаковали подстанцию в брянском селе
ВСУ атаковали дронами электротрансформаторную подстанцию в брянском селе Подывотье, нарушено энергоснабжение, пострадавших нет, сообщает губернатор Брянской... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T13:41:00+03:00
2025-03-30T13:50:00+03:00
происшествия
брянская область
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. ВСУ атаковали дронами электротрансформаторную подстанцию в брянском селе Подывотье, нарушено энергоснабжение, пострадавших нет, сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Украинские террористы, несмотря на заявления о прекращении ударов по объектам российской энергетики, атаковали с помощью FPV-дронов село Подывотье Севского района. Пострадавших нет. Атаке подверглась электротрансформаторная подстанция. В результате террористических действий ВСУ в селе нарушено энергоснабжение", - написал он.
https://ria.ru/20250329/chislo-2008157122.html
брянская область
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происшествия, брянская область
Происшествия, Брянская область
ВСУ атаковали подстанцию в брянском селе

ВСУ атаковали дронами подстанцию в брянском селе Подывотье

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сотрудник МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. ВСУ атаковали дронами электротрансформаторную подстанцию в брянском селе Подывотье, нарушено энергоснабжение, пострадавших нет, сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Украинские террористы, несмотря на заявления о прекращении ударов по объектам российской энергетики, атаковали с помощью FPV-дронов село Подывотье Севского района. Пострадавших нет. Атаке подверглась электротрансформаторная подстанция. В результате террористических действий ВСУ в селе нарушено энергоснабжение", - написал он.
Последствия обстрела со стороны ВСУ центра Горловки. 29 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Число пострадавших при обстреле Горловки достигло шести
29 марта, 17:38
 
ПроисшествияБрянская область
 
 
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