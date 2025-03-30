https://ria.ru/20250330/ataka-2008231329.html
ВСУ атаковали подстанцию в брянском селе
ВСУ атаковали подстанцию в брянском селе - РИА Новости, 30.03.2025
ВСУ атаковали подстанцию в брянском селе
ВСУ атаковали дронами электротрансформаторную подстанцию в брянском селе Подывотье, нарушено энергоснабжение, пострадавших нет, сообщает губернатор Брянской... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T13:41:00+03:00
2025-03-30T13:41:00+03:00
2025-03-30T13:50:00+03:00
происшествия
брянская область
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. ВСУ атаковали дронами электротрансформаторную подстанцию в брянском селе Подывотье, нарушено энергоснабжение, пострадавших нет, сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Украинские террористы, несмотря на заявления о прекращении ударов по объектам российской энергетики, атаковали с помощью FPV-дронов село Подывотье Севского района. Пострадавших нет. Атаке подверглась электротрансформаторная подстанция. В результате террористических действий ВСУ в селе нарушено энергоснабжение", - написал он.
https://ria.ru/20250329/chislo-2008157122.html
брянская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область
Происшествия, Брянская область
ВСУ атаковали подстанцию в брянском селе
ВСУ атаковали дронами подстанцию в брянском селе Подывотье