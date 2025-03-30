https://ria.ru/20250330/amsterdam-2008255799.html

В Амстердаме прошла акция против поставок оружия Украине

В Амстердаме прошла акция против поставок оружия Украине - РИА Новости, 30.03.2025

В Амстердаме прошла акция против поставок оружия Украине

Десятки человек в воскресенье приняли участие в демонстрации за мир и против поставок оружия западными странами Украине, состоявшейся в Амстердаме, также... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T17:29:00+03:00

2025-03-30T17:29:00+03:00

2025-03-30T17:57:00+03:00

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АМСТЕРДАМ, 30 мар – РИА Новости. Десятки человек в воскресенье приняли участие в демонстрации за мир и против поставок оружия западными странами Украине, состоявшейся в Амстердаме, также собравшиеся почтили память погибших в ходе трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, передает корреспондент РИА Новости. Демонстрация началась в воскресенье днем на площади Дам в центре Амстердама. Участники акции вышли на площадь с призывами к Западу прекратить вооружать Украину и наладить мирный процесс, а также с плакатами, надписи на которых гласили: "Никакого оружия ради мира", "Нет войне между НАТО и Россией!", "Остановите Зеленского!", "Зеленский, прекрати убивать свой народ!". Кроме того, демонстранты принесли с собой символизирующими мир белые и голубые флаги. Нидерландский журналист, политолог и создатель медиа-ресурса Alternatief ("Альтернатива") Аб Гителинк, который принял участие в демонстрации, заявил, что оптимистично настроен по поводу возможного урегулирования украинского конфликта благодаря диалогу между Россией и США. "То, что происходит между американцами и русскими, вселяет оптимизм. И я думаю, что там есть все предпосылки для мирного соглашения. И причина в том, что господин Трамп никогда не был сторонником этой войны… Я думаю, что американцы заключат сделку с русскими", - сказал Гителинк. По его словам, в пользу этого говорит то, что США не поддерживают вступление Украины в НАТО и не собираются отправлять туда своих военных. Журналист считает, что основная проблема на данный момент заключается в европейцах, которые отказываются это принимать. В ходе мероприятия также прошла акция в память о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: тогда из-за поджога Дома профсоюзов погибли почти 50 человек. Участники акции принесли плакаты с фотографиями погибших со следующими подписями: "Эти люди были убиты киевской хунтой в Одессе", "Мы помним события в Одессе. Остановите фашизм!". Также они развернули на площади большой баннер с надписью: "Десятки убитых, никто не наказан, нет внимания СМИ, нет санкций ЕС". "Одесса стала толчком к гражданскому насилию на Украине. То, что затем произошло в Донбассе, это была на самом деле гражданская война между людьми, которые признали новое правительство в Киеве, и людьми, которые этого не сделали… Одесса остается первородным грехом нового режима в Киеве, и до сих пор там никто не выразил сожаления по этому поводу. На Украине эта трагедия отрицается", - сказал активист Дмитрий Михайлов, выступивший перед собравшимися в ходе акции. В то же время он напомнил о недавнем решении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который признал Украину виновной в непредотвращении насилия в ходе протестов в Одессе. По словам участника акции, это является "шагом в правильном направлении признания событий в Одессе ужасной трагедией" и "примером перемен в правосудии". После выступления собравшиеся почтили память погибших в Одессе минутой молчания.

https://ria.ru/20250330/ukraina-2008248066.html

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https://ria.ru/20250330/ukraina-2008215292.html

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Демонстрация против поставок оружия Украине в Амстердаме Десятки человек в воскресенье приняли в Амстердаме участие в демонстрации за мир и против поставок оружия западными странами Украине, передает корреспондент РИА Новости. 2025-03-30T17:29 true PT0M41S

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