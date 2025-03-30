https://ria.ru/20250330/aeroport-2008229071.html

Хуситы заявили об обстреле аэропорта в Израиле

Хуситы заявили об обстреле аэропорта в Израиле - РИА Новости, 30.03.2025

Хуситы заявили об обстреле аэропорта в Израиле

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что снова атаковало аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, несмотря на РИА Новости, 30.03.2025

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ДОХА, 30 мар - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что снова атаковало аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, несмотря на ежедневные американские авиаудары по Йемену в течение более двух недель."Мы нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в оккупированном районе Яффо (Тель-Авив - ред.) баллистической ракетой "Зульфикар", которая, слава Аллаху, успешно поразила цель", - говорится в сообщении вооруженных сил хуситов в их Telegram-канале."Этой операцией мы подтверждаем неспособность американской агрессии помешать Йемену поддержать угнетенный палестинский народ", - отметили хуситы.В ночь на воскресенье американская авиация нанесла около девяти ударов по провинции Саада на северо-западе Йемена, которая считается оплотом хуситов. В ответ на это хуситы заявили, что трижды за сутки атаковали авианосец США и боевые корабли в Красном море.

https://ria.ru/20250330/husity-2008222989.html

https://ria.ru/20250328/khusity-2008058706.html

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в мире, йемен, тель-авив, израиль, ансар алла, хуситы