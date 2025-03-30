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Хуситы заявили об обстреле аэропорта в Израиле - РИА Новости, 30.03.2025
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13:11 30.03.2025 (обновлено: 13:22 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/aeroport-2008229071.html
Хуситы заявили об обстреле аэропорта в Израиле
Хуситы заявили об обстреле аэропорта в Израиле - РИА Новости, 30.03.2025
Хуситы заявили об обстреле аэропорта в Израиле
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что снова атаковало аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, несмотря на РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T13:11:00+03:00
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в мире
йемен
тель-авив
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ансар алла
хуситы
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ДОХА, 30 мар - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что снова атаковало аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, несмотря на ежедневные американские авиаудары по Йемену в течение более двух недель."Мы нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в оккупированном районе Яффо (Тель-Авив - ред.) баллистической ракетой "Зульфикар", которая, слава Аллаху, успешно поразила цель", - говорится в сообщении вооруженных сил хуситов в их Telegram-канале."Этой операцией мы подтверждаем неспособность американской агрессии помешать Йемену поддержать угнетенный палестинский народ", - отметили хуситы.В ночь на воскресенье американская авиация нанесла около девяти ударов по провинции Саада на северо-западе Йемена, которая считается оплотом хуситов. В ответ на это хуситы заявили, что трижды за сутки атаковали авианосец США и боевые корабли в Красном море.
https://ria.ru/20250330/husity-2008222989.html
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в мире, йемен, тель-авив, израиль, ансар алла, хуситы
В мире, Йемен, Тель-Авив, Израиль, Ансар Алла, хуситы
Хуситы заявили об обстреле аэропорта в Израиле

Хуситы заявили об атаке на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве

© AP Photo / Dan BaliltyАэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве
Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© AP Photo / Dan Balilty
Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Архивное фото
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ДОХА, 30 мар - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что снова атаковало аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, несмотря на ежедневные американские авиаудары по Йемену в течение более двух недель.
"Мы нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в оккупированном районе Яффо (Тель-Авив - ред.) баллистической ракетой "Зульфикар", которая, слава Аллаху, успешно поразила цель", - говорится в сообщении вооруженных сил хуситов в их Telegram-канале.
Бойцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Хуситы атаковали авианосец США Harry Truman в Красном море
Вчера, 12:14
"Этой операцией мы подтверждаем неспособность американской агрессии помешать Йемену поддержать угнетенный палестинский народ", - отметили хуситы.
В ночь на воскресенье американская авиация нанесла около девяти ударов по провинции Саада на северо-западе Йемена, которая считается оплотом хуситов. В ответ на это хуситы заявили, что трижды за сутки атаковали авианосец США и боевые корабли в Красном море.
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
ВВС США нанесли удары по позициям хуситов в Йемене
28 марта, 22:58
 
В миреЙеменТель-АвивИзраильАнсар Аллахуситы
 
 
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