https://ria.ru/20250330/aeroekspress-2008192098.html

"Аэроэкспресс" в "Шереметьево" будет останавливаться на станции Лианозово

"Аэроэкспресс" в "Шереметьево" будет останавливаться на станции Лианозово - РИА Новости, 30.03.2025

"Аэроэкспресс" в "Шереметьево" будет останавливаться на станции Лианозово

Поезда "Аэроэкспресс", курсирующие между Белорусским вокзалом и аэропортом "Шереметьево", с 30 марта будут делать остановку на станции "Лианозово" МЦД-1 (D1),... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T00:51:00+03:00

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2025-03-30T00:51:00+03:00

москва

аэроэкспресс

шереметьево (аэропорт)

центральная пригородная пассажирская компания

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Поезда "Аэроэкспресс", курсирующие между Белорусским вокзалом и аэропортом "Шереметьево", с 30 марта будут делать остановку на станции "Лианозово" МЦД-1 (D1), сообщала компания. Время в пути от станции метро "Лианозово" до аэропорта "Шереметьево" составит 23 минуты. Компания отмечала, что остановка не повлияет на общую длительность рейса. Поездка от Белорусского вокзала до аэропорта по-прежнему будет занимать 50 минут. "Аэроэкспресс" писал, что в павильонах станции будут билетные автоматы, а турникеты адаптируют для считывания. Купить билеты можно также в кассах ЦППК, заранее онлайн на сайте и в мобильном приложении "Аэроэкспресс". Билет необходимо сохранять до конца поездки. "Аэроэкспресс" основан в 2005 году. Компания перевозит пассажиров на поездах и автобусах между Москвой и аэропортами "Домодедово" и "Шереметьево". "Аэроэкспресс" эксплуатирует 11 двухэтажных поездов и семь одноэтажных составов.

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москва, аэроэкспресс, шереметьево (аэропорт), центральная пригородная пассажирская компания