"Аэроэкспресс" в "Шереметьево" будет останавливаться на станции Лианозово
Поезда "Аэроэкспресс" в "Шереметьево" будут останавливаться на станции Лианозово
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПассажиры на перроне нового железнодорожного терминала для поездов "Аэроэкспресс" в аэропорту Шереметьево
Пассажиры на перроне нового железнодорожного терминала для поездов "Аэроэкспресс" в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Поезда "Аэроэкспресс", курсирующие между Белорусским вокзалом и аэропортом "Шереметьево", с 30 марта будут делать остановку на станции "Лианозово" МЦД-1 (D1), сообщала компания.
Время в пути от станции метро "Лианозово" до аэропорта "Шереметьево" составит 23 минуты. Компания отмечала, что остановка не повлияет на общую длительность рейса. Поездка от Белорусского вокзала до аэропорта по-прежнему будет занимать 50 минут.
"Аэроэкспресс" писал, что в павильонах станции будут билетные автоматы, а турникеты адаптируют для считывания. Купить билеты можно также в кассах ЦППК, заранее онлайн на сайте и в мобильном приложении "Аэроэкспресс". Билет необходимо сохранять до конца поездки.
"Аэроэкспресс" основан в 2005 году. Компания перевозит пассажиров на поездах и автобусах между Москвой и аэропортами "Домодедово" и "Шереметьево". "Аэроэкспресс" эксплуатирует 11 двухэтажных поездов и семь одноэтажных составов.
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