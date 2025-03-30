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"Аэроэкспресс" в "Шереметьево" будет останавливаться на станции Лианозово - РИА Новости, 30.03.2025
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00:51 30.03.2025
https://ria.ru/20250330/aeroekspress-2008192098.html
"Аэроэкспресс" в "Шереметьево" будет останавливаться на станции Лианозово
"Аэроэкспресс" в "Шереметьево" будет останавливаться на станции Лианозово - РИА Новости, 30.03.2025
"Аэроэкспресс" в "Шереметьево" будет останавливаться на станции Лианозово
Поезда "Аэроэкспресс", курсирующие между Белорусским вокзалом и аэропортом "Шереметьево", с 30 марта будут делать остановку на станции "Лианозово" МЦД-1 (D1),... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T00:51:00+03:00
2025-03-30T00:51:00+03:00
москва
аэроэкспресс
шереметьево (аэропорт)
центральная пригородная пассажирская компания
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Поезда "Аэроэкспресс", курсирующие между Белорусским вокзалом и аэропортом "Шереметьево", с 30 марта будут делать остановку на станции "Лианозово" МЦД-1 (D1), сообщала компания. Время в пути от станции метро "Лианозово" до аэропорта "Шереметьево" составит 23 минуты. Компания отмечала, что остановка не повлияет на общую длительность рейса. Поездка от Белорусского вокзала до аэропорта по-прежнему будет занимать 50 минут. "Аэроэкспресс" писал, что в павильонах станции будут билетные автоматы, а турникеты адаптируют для считывания. Купить билеты можно также в кассах ЦППК, заранее онлайн на сайте и в мобильном приложении "Аэроэкспресс". Билет необходимо сохранять до конца поездки. "Аэроэкспресс" основан в 2005 году. Компания перевозит пассажиров на поездах и автобусах между Москвой и аэропортами "Домодедово" и "Шереметьево". "Аэроэкспресс" эксплуатирует 11 двухэтажных поездов и семь одноэтажных составов.
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москва, аэроэкспресс, шереметьево (аэропорт), центральная пригородная пассажирская компания
Москва, Аэроэкспресс, Шереметьево (аэропорт), Центральная пригородная пассажирская компания
"Аэроэкспресс" в "Шереметьево" будет останавливаться на станции Лианозово

Поезда "Аэроэкспресс" в "Шереметьево" будут останавливаться на станции Лианозово

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПассажиры на перроне нового железнодорожного терминала для поездов "Аэроэкспресс" в аэропорту Шереметьево
Пассажиры на перроне нового железнодорожного терминала для поездов Аэроэкспресс в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Пассажиры на перроне нового железнодорожного терминала для поездов "Аэроэкспресс" в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Поезда "Аэроэкспресс", курсирующие между Белорусским вокзалом и аэропортом "Шереметьево", с 30 марта будут делать остановку на станции "Лианозово" МЦД-1 (D1), сообщала компания.
Время в пути от станции метро "Лианозово" до аэропорта "Шереметьево" составит 23 минуты. Компания отмечала, что остановка не повлияет на общую длительность рейса. Поездка от Белорусского вокзала до аэропорта по-прежнему будет занимать 50 минут.
"Аэроэкспресс" писал, что в павильонах станции будут билетные автоматы, а турникеты адаптируют для считывания. Купить билеты можно также в кассах ЦППК, заранее онлайн на сайте и в мобильном приложении "Аэроэкспресс". Билет необходимо сохранять до конца поездки.
"Аэроэкспресс" основан в 2005 году. Компания перевозит пассажиров на поездах и автобусах между Москвой и аэропортами "Домодедово" и "Шереметьево". "Аэроэкспресс" эксплуатирует 11 двухэтажных поездов и семь одноэтажных составов.
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