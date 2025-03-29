https://ria.ru/20250329/zhitel-2008116714.html
В Курской области мирный житель пострадал, подорвавшись на мине
В Курской области мирный житель пострадал, подорвавшись на мине - РИА Новости, 29.03.2025
В Курской области мирный житель пострадал, подорвавшись на мине
Серьезные ранения в результате подрыва на мине ВСУ в курском Суджанском районе получил 39-летний мирный житель, в тяжелом состоянии его доставили в больницу,... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T13:34:00+03:00
2025-03-29T13:34:00+03:00
2025-03-29T13:34:00+03:00
происшествия
суджанский район
курская область
большесолдатский район
александр хинштейн
вооруженные силы украины
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КУРСК, 29 мар - РИА Новости. Серьезные ранения в результате подрыва на мине ВСУ в курском Суджанском районе получил 39-летний мирный житель, в тяжелом состоянии его доставили в больницу, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. "Вчера в результате подрыва на мине между селами Борки и Плёхово в Суджанском районе серьезные ранения получил 39-летний мирный житель. В тяжелом состоянии медики скорой помощи доставили его в Курскую областную больницу", - сообщил Хинштейн. Он добавил, что для спасения жизни мужчины врачи приложат все усилия. "Именно по этим причинам решением оперативного штаба въезд в ряд населённых пунктов, включая Борки и Плёхово, ограничен - там до сих пор крайне опасно. Территория буквально изобилует неразорвавшимися боеприпасами, враг также не оставляет попыток своих подлых атак", - добавил врио губернатора. В оперштабе регионального правительства 15 марта сообщили об ограничении на посещение и перемещение гражданских лиц в ряде населенных пунктов и прилегающих к ним зон в приграничье Курской области. В списке опубликованных населенных пунктов, на посещение которых вводится запрет, значится и Большесолдатский район.
https://ria.ru/20250329/desantniki-2008101138.html
https://ria.ru/20250314/ogranichenie-2005064307.html
суджанский район
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, суджанский район, курская область, большесолдатский район, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Происшествия, Суджанский район, Курская область, Большесолдатский район, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
В Курской области мирный житель пострадал, подорвавшись на мине
В Курской области мирный житель серьезно пострадал, подорвавшись на мине