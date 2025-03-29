https://ria.ru/20250329/zemletryasenie-2008082329.html

Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 1002 человек

Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 1002 человек - РИА Новости, 29.03.2025

Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 1002 человек

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1002, сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на СМИ Мьянмы. РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T08:08:00+03:00

2025-03-29T08:08:00+03:00

2025-03-29T09:30:00+03:00

землетрясение в мьянме и таиланде

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ПЕКИН, 29 мар — РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1002, сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на СМИ Мьянмы."Согласно последним данным, опубликованным 29 марта государственными СМИ Мьянмы, в результате мощного землетрясения, произошедшего 28 марта, во всех пострадавших районах страны погибли 1002 человека, 2376 человек получили травмы, множество людей пропали без вести", — указано в материале.Ситуация в Мьянме и ТаиландеЗемлетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.Местные жители также сообщили, что во многих местах вышли из строя телефонные линии и прекращена подача электроэнергии.Национальный комитет по борьбе со стихийными бедствиями объявил чрезвычайное положение в регионах Сагайн, Мандалай, Магвэй, Баго, в северо-восточной части штата Шан и округе Нейпьидо.Россия и Китай направили в Мьянму спасателей, врачей и специализированное оборудование для поисково-спасательных операций для оказания помощи в поиске и спасении пострадавших от землетрясения.Власти Таиланда объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке. Согласно последним данным, количество погибших в результате землетрясения в столице страны достигло пяти человек, 117 человек считаются пропавшими без вести. Информации о пострадавших среди россиян нет.

https://ria.ru/20250328/mjanma-2007959180.html

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В столице Мьянмы для поиска людей используют крупную спецтехнику В столице Мьянмы Нейпьидо нет интернета и электричества, для поиска людей используют крупную спецтехнику, передает корреспондент РИА Новости. 2025-03-29T08:08 true PT0M34S

Последствия землетрясения в Мьянме Число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1002, 2376 человек пострадали, передает Центральное телевидение Китая со ссылкой на мьянманские СМИ. 2025-03-29T08:08 true PT1M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

землетрясение в мьянме и таиланде, мьянма, китай, в мире