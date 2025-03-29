Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 1002 человек, еще 2376 ранены
"Согласно последним данным, опубликованным 29 марта государственными СМИ Мьянмы, в результате мощного землетрясения, произошедшего 28 марта, во всех пострадавших районах страны погибли 1002 человека, 2376 человек получили травмы, множество людей пропали без вести", — указано в материале.
Ситуация в Мьянме и Таиланде
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.
Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.
Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.
Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.
Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.
В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.
В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.
Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.
Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.
Власти города объявили режим ЧП.
Власти города объявили режим ЧП.
Аэропорты в Таиланде приостановили работу.
Аэропорты в Таиланде приостановили работу.
На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.
На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.
Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.
Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.
В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.
Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.
Власти города объявили режим ЧП.
Аэропорты в Таиланде приостановили работу.
На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.