https://ria.ru/20250329/zelenskiy-2008036642.html

Зеленский прячет свой последний козырь

Зеленский прячет свой последний козырь - РИА Новости, 29.03.2025

Зеленский прячет свой последний козырь

Невзирая на все усилия челночных дипломатов из Вашингтона, подготовка к заключению перемирия на украинском театре военных действий отчаянно буксует еще на... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T08:00:00+03:00

2025-03-29T08:00:00+03:00

2025-03-29T08:01:00+03:00

аналитика

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Невзирая на все усилия челночных дипломатов из Вашингтона, подготовка к заключению перемирия на украинском театре военных действий отчаянно буксует еще на первичном этапе сопоставления позиций сторон. Представители российской и украинской делегаций по отдельности представили свои условия, включая перечни объектов энергетики, по которым противник не должен наносить удары. Главная проблема состоит в том, что в формуле переговоров присутствует Украина и это традиционно создает непреодолимые препятствия сразу для всех участников переговорного процесса. Сергей Лавров по результатам первых суток общения с американской делегацией выделил ключевое: Украина недоговороспособна, и Россия больше не верит ни единому слову Киева.Для нас эти утверждения давно аксиома, но компания Зеленского решила расширить украинское реноме вообще на весь мир. В первую очередь — чтобы развеять у команды Трампа малейшие сомнения насчет того, с кем они имеют дело. Пока Москва и Вашингтон тщательно выверяли формулировки промежуточных переговоров и итоговых пресс-релизов, Зеленский дал интервью британскому Time, где традиционно пожаловался, что у него нет денег на продолжение войны, а также что американцы внезапно оказались не друзьями. Апофеозом этой локальной политической клоунады стало выступление депутата Верховной рады Александра Мережко от партии "Слуга народа" (партия Зеленского). Он заявил, что из процесса переговоров надо убрать Стивена Уиткоффа, так как, по мнению украинского парламентария, Уиткофф не обладает компетенциями даже для обсуждения украинского кейса, не говоря уже о формировании государственной позиции США.Говоря в целом, позиции Москвы и Киева, между которыми в напряжении зависла американская команда, расходятся достаточно сильно. Точнее, в них не совпадают ключевые пункты.Россия в рамках восстановления так называемой черноморской инициативы требует снять санкции с Россельхозбанка, всех прочих экспортеров продовольствия и аннулировать все ограничения для судов под российским флагом, перевозящих продовольствие. Также Москва требует восстановить полноценный функциональный доступ трейдеров агропродукцией к системе SWIFT. Американская сторона российскую позицию услышала и взяла паузу для переваривания.Что касается энергетики, то Россия проявила добрую волю и прекратила аннигиляцию профильных украинских объектов еще с 18 марта, ровно с момента устных переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. Что характерно, Вашингтон факт прекращения огня признает, а вот господин Зеленский нет. Он традиционно пугает Запад, что все это хитрая уловка Кремля, и вообще — дайте еще денег.Украинские СМИ тиражируют пресс-релиз собственного Министерства энергетики, где говорится, что Киев требует прекратить удары по инфраструктуре электросетей, объектам нефтегазового комплекса, атомным и угольным электростанциям и их вспомогательным объектам, а также по местам производства энергетического оборудования.Если верить данному источнику (подчеркнем, что официального подтверждения пока нет), то Россия, в свою очередь, отказывается распространять гарантии на объекты украинской нефтегазодобычи. В последние недели именно они были целью системных ракетных ударов, и эта работа продолжается. Тонкость здесь в том, что американцы на очных встречах согласовали оба списка — и пока непонятно, как они собираются соединить воедино разнонаправленные векторы.Переговоры ведутся достаточно торопливо, и по этой причине в общем сценарии остаются "кроличьи норы". Так, например, в украинский проект соглашения не включен пункт об ответственности за нарушение режима прекращения огня. Об этом прямо заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Есть подозрение, что Киев осознанно "забыл" об этом условии, а американцы в моменте решили вопрос не педалировать. Но с учетом нарастающей волны хамства и оскорблений в сторону администрации Трампа от Зеленского и его миньонов на следующих этапах переговоров эти положения будут упомянуты с высокой долей вероятности. Это нужно в первую очередь Соединенным Штатам, чтобы удерживать Киев от неизбывного желания пострелять и сорвать переговорный процесс.Ну а пока никакой ответственности не предусмотрено, ВСУ продолжают бить без разбору по объектам — от жилых домов до газоизмерительной станции "Суджа". Украина по устоявшейся традиции обвинила в обстреле Вооруженные силы России. В свою очередь, Москва ведет напряженные переговоры с Вашингтоном, и последний даже не скрывает страстного желания выкупить газотранспортную систему и зарабатывать на прокачке российского газа в Европу.Также за последние дни ударам со стороны украинских вооруженных формирований подверглось подземное газовое хранилище "Глебовское" в Крыму, из строя в результате атаки БПЛА была выведена десятикиловольтная линия "Россети Центр — Брянскэнерго". Без электроснабжения остался ряд населенных пунктов в Комаричском районе.Российская армия в долгу не осталась. За последние трое суток в родном для Зеленского Кривом Роге отмечены десятки мощных попаданий по промышленным и инфраструктурным объектам. Громыхало и полыхало в Харькове, Днепропетровске, а всего наше Министерство обороны отправило "подарки" в полторы сотни локаций на территории Украины.Естественно, подобный "обмен любезностями" возможен только до тех пор, пока у одной из сторон не иссякнет резерв прочности критических систем. Всем понятно, что Украина по данному показателю проигрывает вчистую, особенно с учетом российского превосходства в количестве и качестве ударных средств. Потому в переговорах с американцами у Киева заведомо более слабая позиция.Во всем происходящем нужно понимать, что в прошлом Россия четырежды наносила широкие массированные удары по объектам украинской энергетики, а в остальное время им достается, что называется, на сдачу. Эта боевая работа нанесла достаточно сильный ущерб, главным результатом ее стала фрагментация и децентрализация электросетей, а также перевод Украины из нетто-поставщика природного газа и электроэнергии в статус голодного и не шибко кредитоспособного покупателя. При этом неверно было бы говорить о коллапсе украинской энергетики, так как благодаря ряду объективных факторов, таких как резкое сокращение населения и схлопывание целого ряда энергоемких направлений реального сектора экономики, текущие потребности Киев худо-бедно закрывает. На днях агентство Bloomberg сообщило, что Украина вышла на рекордные показатели импорта природного газа из ЕС. Объем прокачки из Словакии, Венгрии и Польши в феврале текущего года поднялся до 26-28 миллионов кубометров в сутки. Скорее всего, это сугубо формальный импорт, то есть украинские энергетики дожигают остатки еще российского газа из собственных ПХГ. Однако нельзя исключать и реального наращивания поставок с Запада, благо двунаправленные интерконнекторы на западной границе Украины построены и опробованы. Мощность их невелика, но вполне позволяет поддерживать очаговую украинскую промышленность.И вновь важный момент. Да, газ приходит из Словакии и Венгрии, но продают его не государственные структуры, а частные трейдеры, потому вне зависимости от личной (пусть и определяющей державную) позиции Роберта Фицо и Виктора Орбана газ на Украину поступать будет. Это выгодно.К слову, теперь совершенно понятна стратегия Вашингтона, который начал свой миротворческий поход с требования передать под управление все недра Украины, а сегодня аппетиты Белого дома распространились уже на всю энергетику Незалежной. Помимо сугубо финансовых и управленческих преференций, это позволило бы быстро заключить соглашение, гарантировав сохранность российских объектов энергетики в обмен на аналогичные условия для уже американской собственности.Зеленский это понимает, потому всячески затягивает переговоры и подписание соглашения со Штатами. Украинские электросети, тепловая и атомная генерация — это фактически последний козырь, позволяющий торговаться, вилять и блокировать все неудобные инициативы Вашингтона и Москвы. Последние, как внезапно убедился весь мир, активно стремятся найти компромисс.

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аналитика, украина, киев, дональд трамп, стив уиткофф, сергей лавров, россельхозбанк, евросоюз, владимир зеленский