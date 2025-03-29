https://ria.ru/20250329/zapad-2008107779.html

Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 29.03.2025

Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

Российская группировка "Запад" за минувшие сутки нанесла поражение живой силе и технике украинских формирований в различных районах ДНР, ЛНР и Харьковской... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T12:36:00+03:00

2025-03-29T12:36:00+03:00

2025-03-29T12:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российская группировка "Запад" за минувшие сутки нанесла поражение живой силе и технике украинских формирований в различных районах ДНР, ЛНР и Харьковской области, противник потерял до 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных и двух штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новое, Ямполь Донецкой Народной Республики, Надия Луганский Народной Республики и Кринички Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250329/plan-2008088432.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины