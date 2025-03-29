https://ria.ru/20250329/zapad-2008107779.html
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 29.03.2025
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Российская группировка "Запад" за минувшие сутки нанесла поражение живой силе и технике украинских формирований в различных районах ДНР, ЛНР и Харьковской... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T12:36:00+03:00
2025-03-29T12:36:00+03:00
2025-03-29T12:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российская группировка "Запад" за минувшие сутки нанесла поражение живой силе и технике украинских формирований в различных районах ДНР, ЛНР и Харьковской области, противник потерял до 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных и двух штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новое, Ямполь Донецкой Народной Республики, Надия Луганский Народной Республики и Кринички Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
ВСУ потеряли до 210 военных в зоне действия группировки "Запад"