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Япония продлила исключение России из режима наибольшего благоприятствования
Япония продлила исключение России из режима наибольшего благоприятствования - РИА Новости, 29.03.2025
Япония продлила исключение России из режима наибольшего благоприятствования
Правительство Японии приняло решение продлить еще на год решение об исключении России из режима наибольшего благоприятствования в торговле в связи с событиями... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T06:33:00+03:00
2025-03-29T06:33:00+03:00
2025-03-29T06:33:00+03:00
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ТОКИО, 29 мар – РИА Новости. Правительство Японии приняло решение продлить еще на год решение об исключении России из режима наибольшего благоприятствования в торговле в связи с событиями на Украине, пишет издание "Никкэй". По данным газеты, решение было принято в ходе заседания кабинета министров накануне. Это станет третьим по счету продлением. Решение вступит в силу 1 апреля, когда начнется новый финансовый год. Режим наибольшего благоприятствования распространялся на РФ как члена ВТО, согласно одному из основных принципов которой является предоставление одной стране тех же внешнеторговых условий, какими пользуются остальные члены организации. Россия пользовалась преимуществами режима наибольшего благоприятствования как страна, с 2012 года являющаяся членом ВТО. Япония исключила Россию из режима наибольшего благоприятствования, что означает прежде всего повышение для ее товаров процента таможенных пошлин, в 2022 году в связи с событиями на Украине.
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экономика, россия, япония, украина, всемирная торговая организация (вто)
Экономика, Россия, Япония, Украина, Всемирная торговая организация (ВТО)
Япония продлила исключение России из режима наибольшего благоприятствования
Nikkei: Япония продлила исключение РФ из режима наибольшего благоприятствования