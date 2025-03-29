https://ria.ru/20250329/wibes-2008136381.html

Ежедневная аудитория видеоплатформы Wibes превысила 170 тысяч человек

Ежедневная аудитория видеоплатформы Wibes превысила 170 тысяч человек - РИА Новости, 29.03.2025

Ежедневная аудитория видеоплатформы Wibes превысила 170 тысяч человек

Ежедневная аудитория видеоплатформы Wibes, которая была запущена 11 марта, уже превысила 170 тысяч пользователей, сообщила РИА Новости глава объединенной... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T15:15:00+03:00

2025-03-29T15:15:00+03:00

2025-03-29T15:15:00+03:00

технологии

татьяна ким (бакальчук)

wildberries

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МУРМАНСК, 29 мар – РИА Новости. Ежедневная аудитория видеоплатформы Wibes, которая была запущена 11 марта, уже превысила 170 тысяч пользователей, сообщила РИА Новости глава объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ), основатель Wildberries Татьяна Ким. Объединенная компания Wildberries и Russ 11 марта запустила в режиме тестирования новое приложение с видео - Wibes. "На днях мы увидели новые цифры - ежедневная аудитория превысила 170 тысяч пользователей. Мы будем активно развивать его и внедрять новые опции. Одно из направлений - инструменты для помощи продавцам", - сказала Ким, отвечая на вопрос о том, какого эффекта ожидает компания после запуска аналога Tiktok - видеоплатформы Wibes. Она уточнила, что контентплейс видеоплатформы рассчитан на широкую аудиторию, а также на предпринимателей, которые хотят эффективно взаимодействовать с клиентами через визуальный контент. "По сути Wibes - это новый формат продаж и возможности для наших селлеров продавать через креативный формат популярных видео и мемов, потому что миллионы людей ежедневно это просматривают на различных площадках", - пояснила Ким.

https://ria.ru/20250329/rutube-2008095360.html

https://ria.ru/20250204/wildberries-1997330260.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, татьяна ким (бакальчук), wildberries