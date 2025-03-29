https://ria.ru/20250329/vzryvy-2008071949.html

В Житомирской и Винницкой областях прогремели взрывы

В Житомирской и Винницкой областях прогремели взрывы - РИА Новости, 29.03.2025

В Житомирской и Винницкой областях прогремели взрывы

Взрывы прозвучали в Житомирской и Винницкой областях на фоне воздушной тревоги в обеих областях, сообщает украинский "24 канал". РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T02:53:00+03:00

2025-03-29T02:53:00+03:00

2025-03-29T02:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

винницкая область

россия

житомирская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Житомирской и Винницкой областях на фоне воздушной тревоги в обеих областях, сообщает украинский "24 канал". "Взрывы прозвучали в Житомирской и Винницкой областях", - говорится в Telegram-канале СМИ. Чрез три минуты после первого сообщения телеканал заявил о повторных взрывах в обеих областях. "Повторные взрывы в Житомирской и Винницкой областях", - добавил телеканал. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Винницкой и Житомирской областях звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250329/vzryvy-2008068494.html

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винницкая область

россия

житомирская область

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винницкая область, россия, житомирская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины