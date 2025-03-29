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В Киевской области прогремели взрывы
В Киевской области прогремели взрывы - РИА Новости, 29.03.2025
В Киевской области прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в городе Вышгород на фоне воздушной тревоги в Киевской области, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T01:15:00+03:00
2025-03-29T01:15:00+03:00
2025-03-29T01:15:00+03:00
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Вышгород на фоне воздушной тревоги в Киевской области, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах... в Вышгороде", - говорится в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киевской области звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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киевская область, россия, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Россия, Дмитрий Песков, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
В Киевской области прогремели взрывы
В Вышгороде Киевской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы