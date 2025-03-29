Аналитики дали прогноз по росту ВВП России
Аналитики спрогнозировали рост ВВП РФ в первом квартале 2025 г на 2,4 процента
Российские рубли. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российская экономика в первом квартале увеличится на 2,4% год к году на фоне замедления потребительского спроса и охлаждения кредитования, а поддержку ВВП окажут рост госрасходов и инвестиционный спрос, следует из консенсус-прогноза опрошенных РИА Новости аналитиков.
Эксперты достаточно сильно разошлись в своих оценках роста экономики РФ в январе-марте - от 1,5% до 3,3%, при этом год назад темпы роста ВВП составили 5,4%. Президент России Владимир Путин говорил, что российская экономика, которая последние два года росла на 4,1%, неизбежно столкнется с охлаждением в этом году. Однако он призвал "не допустить переохлаждения, как в криокамере".
Экономика уже демонстрирует признаки охлаждения, указывает главный экономист банка "Уралсиб" Алексей Девятов. "Так, несмотря на внушительный бюджетный стимул, по итогам января темпы роста промпроизводства снизились до 2,2% год к году с плюс 8,2% в декабре. Снижение годовых темпов роста отмечалось в секторе услуг, оптовой торговле, в транспортной отрасли", - напоминает он.
Темпы роста ВВП в основном замедлятся под влиянием потребительского спроса, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. "Мы ожидаем, что темпы роста ВВП по итогам первого квартала составят около 2%. С одной стороны, наблюдается охлаждение кредитование и замедление потребительского спроса", - считает эксперт.
В то же время главным драйвером экономики останется внутренний спрос - конечный и инвестиционный, уверен управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка Денис Попов.
"В первом квартале 2025 года мы ожидаем рост реального ВВП на уровне 3-3,3% по отношению к первому кварталу 2024 года. Несмотря на наметившееся во втором полугодии 2024 года охлаждение экономики, в этом квартале темпы роста будут достаточно высокие. Основными драйверами роста ВВП будут чистый экспорт и рост государственного потребления", - соглашается главный научный сотрудник Института Гайдара Сергей Дробышевский.
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Ожидания по росту ВВП в годовом выражении по итогам первого квартала представлены ниже:
- Институт Гайдара - 3-3,3%
- Газпромбанк - 3%
- НКР - 2,5-3%
- БКС "Мир инвестиций" - 2,6%
- "Уралсиб" - 2,5%
- АКРА - 2-2,5%
- ПСБ - 2,3%
- РЭУ им. Плеханова, Совкомбанк, "Эксперт РА"- 2%
- РАНХиГС - 1,5-2%