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Аналитики дали прогноз по росту ВВП России - РИА Новости, 29.03.2025
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16:52 29.03.2025 (обновлено: 16:55 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/vvp-2008150691.html
Аналитики дали прогноз по росту ВВП России
Аналитики дали прогноз по росту ВВП России - РИА Новости, 29.03.2025
Аналитики дали прогноз по росту ВВП России
Российская экономика в первом квартале увеличится на 2,4% год к году на фоне замедления потребительского спроса и охлаждения кредитования, а поддержку ВВП... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T16:52:00+03:00
2025-03-29T16:55:00+03:00
экономика
цены на нефть
россия
нагорно-карабахская республика
владимир путин
алексей девятов
михаил васильев
уралсиб (финансовая корпорация)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российская экономика в первом квартале увеличится на 2,4% год к году на фоне замедления потребительского спроса и охлаждения кредитования, а поддержку ВВП окажут рост госрасходов и инвестиционный спрос, следует из консенсус-прогноза опрошенных РИА Новости аналитиков. Эксперты достаточно сильно разошлись в своих оценках роста экономики РФ в январе-марте - от 1,5% до 3,3%, при этом год назад темпы роста ВВП составили 5,4%. Президент России Владимир Путин говорил, что российская экономика, которая последние два года росла на 4,1%, неизбежно столкнется с охлаждением в этом году. Однако он призвал "не допустить переохлаждения, как в криокамере". Экономика уже демонстрирует признаки охлаждения, указывает главный экономист банка "Уралсиб" Алексей Девятов. "Так, несмотря на внушительный бюджетный стимул, по итогам января темпы роста промпроизводства снизились до 2,2% год к году с плюс 8,2% в декабре. Снижение годовых темпов роста отмечалось в секторе услуг, оптовой торговле, в транспортной отрасли", - напоминает он. Темпы роста ВВП в основном замедлятся под влиянием потребительского спроса, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. "Мы ожидаем, что темпы роста ВВП по итогам первого квартала составят около 2%. С одной стороны, наблюдается охлаждение кредитование и замедление потребительского спроса", - считает эксперт. В то же время главным драйвером экономики останется внутренний спрос - конечный и инвестиционный, уверен управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка Денис Попов. "В первом квартале 2025 года мы ожидаем рост реального ВВП на уровне 3-3,3% по отношению к первому кварталу 2024 года. Несмотря на наметившееся во втором полугодии 2024 года охлаждение экономики, в этом квартале темпы роста будут достаточно высокие. Основными драйверами роста ВВП будут чистый экспорт и рост государственного потребления", - соглашается главный научный сотрудник Института Гайдара Сергей Дробышевский. Ожидания по росту ВВП в годовом выражении по итогам первого квартала представлены ниже:
https://ria.ru/20250207/ekonomika-1997981940.html
https://ria.ru/20241028/putin-1980501838.html
https://ria.ru/20250107/ekonomika-1992719951.html
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экономика, цены на нефть, россия, нагорно-карабахская республика, владимир путин, алексей девятов, михаил васильев, уралсиб (финансовая корпорация), совкомбанк, института гайдара
Экономика, Цены на нефть, Россия, Нагорно-Карабахская Республика, Владимир Путин, Алексей Девятов, Михаил Васильев, Уралсиб (финансовая корпорация), Совкомбанк, Института Гайдара
Аналитики дали прогноз по росту ВВП России

Аналитики спрогнозировали рост ВВП РФ в первом квартале 2025 г на 2,4 процента

© Fotolia / Anton GvozdikovРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© Fotolia / Anton Gvozdikov
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российская экономика в первом квартале увеличится на 2,4% год к году на фоне замедления потребительского спроса и охлаждения кредитования, а поддержку ВВП окажут рост госрасходов и инвестиционный спрос, следует из консенсус-прогноза опрошенных РИА Новости аналитиков.
Эксперты достаточно сильно разошлись в своих оценках роста экономики РФ в январе-марте - от 1,5% до 3,3%, при этом год назад темпы роста ВВП составили 5,4%. Президент России Владимир Путин говорил, что российская экономика, которая последние два года росла на 4,1%, неизбежно столкнется с охлаждением в этом году. Однако он призвал "не допустить переохлаждения, как в криокамере".
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Экономика уже демонстрирует признаки охлаждения, указывает главный экономист банка "Уралсиб" Алексей Девятов. "Так, несмотря на внушительный бюджетный стимул, по итогам января темпы роста промпроизводства снизились до 2,2% год к году с плюс 8,2% в декабре. Снижение годовых темпов роста отмечалось в секторе услуг, оптовой торговле, в транспортной отрасли", - напоминает он.
Темпы роста ВВП в основном замедлятся под влиянием потребительского спроса, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. "Мы ожидаем, что темпы роста ВВП по итогам первого квартала составят около 2%. С одной стороны, наблюдается охлаждение кредитование и замедление потребительского спроса", - считает эксперт.
В то же время главным драйвером экономики останется внутренний спрос - конечный и инвестиционный, уверен управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка Денис Попов.
"В первом квартале 2025 года мы ожидаем рост реального ВВП на уровне 3-3,3% по отношению к первому кварталу 2024 года. Несмотря на наметившееся во втором полугодии 2024 года охлаждение экономики, в этом квартале темпы роста будут достаточно высокие. Основными драйверами роста ВВП будут чистый экспорт и рост государственного потребления", - соглашается главный научный сотрудник Института Гайдара Сергей Дробышевский.
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияНагорно-Карабахская РеспубликаВладимир ПутинАлексей ДевятовМихаил ВасильевУралсиб (финансовая корпорация)СовкомбанкИнститута Гайдара
 
 
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