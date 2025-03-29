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В "Анваре" рассказали о смене тактики ВСУ - РИА Новости, 29.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:40 29.03.2025 (обновлено: 18:12 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/vsu-2008157283.html
В "Анваре" рассказали о смене тактики ВСУ
В "Анваре" рассказали о смене тактики ВСУ - РИА Новости, 29.03.2025
В "Анваре" рассказали о смене тактики ВСУ
Украинские войска изменили тактику атак на Белгородскую область, отказавшись от тяжелой бронетехники, рассказал РИА Новости доброволец подразделения "Анвар" с... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T17:40:00+03:00
2025-03-29T18:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
суджа
сумская область
вооруженные силы украины
валерий герасимов
владимир путин
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КУРСКАЯ ОБЛ., 29 мар — РИА Новости. Украинские войска изменили тактику атак на Белгородскую область, отказавшись от тяжелой бронетехники, рассказал РИА Новости доброволец подразделения "Анвар" с позывным Демон."Сначала противник прорывал границу с использованием ИМР (инженерных машин разграждения. — Прим. ред.). Расчеты FPV-дронов их сожгли. Поэтому сейчас противник атакует малыми пехотными группами и делает ставку на дальнобойные дроны", — заявил собеседник агентства. По его словам, ВСУ перебрасывают к позициям у Белгородской области новые расчеты FPV-дронов, способные преодолевать большую дистанцию.&quot;Они пытаются контролировать все дороги в радиусе 15-20 километров, чтобы прекратить нашу ротацию и подвоз боеприпасов, но, несмотря ни на что, наши войска движутся вперед&quot;, — подчеркнул военнослужащий.Накануне источник в группировке "Север" сообщил РИА Новости, что украинским войскам приказали взять под контроль территории в Курской области и хоть какие-то участки в Белгородской. В начале марта российские военные перешли в масштабное наступление в Курской области и за неделю освободили 30 населенных пунктов, в том числе районный центр — город Суджу.Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 70 890 военнослужащих и 402 танка.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250329/zelenskiy-2008036642.html
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курская область, суджа, сумская область, вооруженные силы украины, валерий герасимов, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджа, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Валерий Герасимов, Владимир Путин
В "Анваре" рассказали о смене тактики ВСУ

ВСУ сменили тактику и атакуют Белгородскую область пехотой и дронами

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга"
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга". Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛ., 29 мар — РИА Новости. Украинские войска изменили тактику атак на Белгородскую область, отказавшись от тяжелой бронетехники, рассказал РИА Новости доброволец подразделения "Анвар" с позывным Демон.
"Сначала противник прорывал границу с использованием ИМР (инженерных машин разграждения. — Прим. ред.). Расчеты FPV-дронов их сожгли. Поэтому сейчас противник атакует малыми пехотными группами и делает ставку на дальнобойные дроны", — заявил собеседник агентства.
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По его словам, ВСУ перебрасывают к позициям у Белгородской области новые расчеты FPV-дронов, способные преодолевать большую дистанцию.
«

"Они пытаются контролировать все дороги в радиусе 15-20 километров, чтобы прекратить нашу ротацию и подвоз боеприпасов, но, несмотря ни на что, наши войска движутся вперед", — подчеркнул военнослужащий.

Накануне источник в группировке "Север" сообщил РИА Новости, что украинским войскам приказали взять под контроль территории в Курской области и хоть какие-то участки в Белгородской.
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В начале марта российские военные перешли в масштабное наступление в Курской области и за неделю освободили 30 населенных пунктов, в том числе районный центр — город Суджу.
Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 70 890 военнослужащих и 402 танка.
В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьСуджаСумская областьВооруженные силы УкраиныВалерий ГерасимовВладимир Путин
 
 
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