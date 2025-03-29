ВСУ несколько раз за сутки атаковали электросети в Белгородской области
ВСУ несколько раз атаковали электросети и подстанции в Белгородской области
© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. ВСУ за минувшие сутки несколько раз атаковали электросети, подстанции и трансформаторы в Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Двадцать восьмого марта около 5.30 в Белгородской области в результате атаки БПЛА по объекту филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго" и обрыва провода произошло отключение высоковольтной линии 35 кВ Айдар – Белый Колодезь", - говорится в сообщении.
Кроме того, в 10.34 мск была зафиксирована атака украинского беспилотника на 110-киловольтную подстанцию Красная Яруга филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго". В результате значительно поврежден трансформатор, уточнили в МО РФ.
Днём в 13.45 мск в Белгородской области в результате атаки украинского дрона был повреждён трансформатор, в результате чего произошло отключение комплектной трансформаторной подстанции филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго". Электроснабжение потребителей было прекращено.
"В 17.03 в Белгородской области в результате атаки украинского БПЛА по энергообъекту филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго" произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ и обесточены более 1100 бытовых потребителей в Грайворонском районе", - добавили в МО РФ.
Вечером в пятницу (в 18.07 мск) ещё один украинский БПЛА атаковал высоковольтную линию Борисовка – Красная Яруга. Она была отключена с последующим прекращением электроснабжения более 8 тысяч бытовых потребителей в Борисовском районе.
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