Рейтинг@Mail.ru
ВСУ несколько раз за сутки атаковали электросети в Белгородской области - РИА Новости, 29.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:41 29.03.2025 (обновлено: 16:43 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/vsu-2008149165.html
ВСУ несколько раз за сутки атаковали электросети в Белгородской области
ВСУ несколько раз за сутки атаковали электросети в Белгородской области - РИА Новости, 29.03.2025
ВСУ несколько раз за сутки атаковали электросети в Белгородской области
ВСУ за минувшие сутки несколько раз атаковали электросети, подстанции и трансформаторы в Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T16:41:00+03:00
2025-03-29T16:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
пао «россети центр»
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948066222_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e5a2128b02bf20157fa267704bcc052.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. ВСУ за минувшие сутки несколько раз атаковали электросети, подстанции и трансформаторы в Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцать восьмого марта около 5.30 в Белгородской области в результате атаки БПЛА по объекту филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго" и обрыва провода произошло отключение высоковольтной линии 35 кВ Айдар – Белый Колодезь", - говорится в сообщении. Кроме того, в 10.34 мск была зафиксирована атака украинского беспилотника на 110-киловольтную подстанцию Красная Яруга филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго". В результате значительно поврежден трансформатор, уточнили в МО РФ. Днём в 13.45 мск в Белгородской области в результате атаки украинского дрона был повреждён трансформатор, в результате чего произошло отключение комплектной трансформаторной подстанции филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго". Электроснабжение потребителей было прекращено. "В 17.03 в Белгородской области в результате атаки украинского БПЛА по энергообъекту филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго" произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ и обесточены более 1100 бытовых потребителей в Грайворонском районе", - добавили в МО РФ. Вечером в пятницу (в 18.07 мск) ещё один украинский БПЛА атаковал высоковольтную линию Борисовка – Красная Яруга. Она была отключена с последующим прекращением электроснабжения более 8 тысяч бытовых потребителей в Борисовском районе.
https://ria.ru/20250329/vsu-2008148638.html
https://ria.ru/20250329/vsu-2008140155.html
https://ria.ru/20250329/vsu-2008135708.html
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948066222_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_c7b7d8da6ed03f2ea7e78574465f71bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, россия, пао «россети центр», вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, ПАО «Россети Центр», Вооруженные силы Украины
ВСУ несколько раз за сутки атаковали электросети в Белгородской области

ВСУ несколько раз атаковали электросети и подстанции в Белгородской области

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. ВСУ за минувшие сутки несколько раз атаковали электросети, подстанции и трансформаторы в Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Двадцать восьмого марта около 5.30 в Белгородской области в результате атаки БПЛА по объекту филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго" и обрыва провода произошло отключение высоковольтной линии 35 кВ Айдар – Белый Колодезь", - говорится в сообщении.
Пожар на электроподстанции после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Киев нарастил число атак на российские энергообъекты
Вчера, 16:37
Кроме того, в 10.34 мск была зафиксирована атака украинского беспилотника на 110-киловольтную подстанцию Красная Яруга филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго". В результате значительно поврежден трансформатор, уточнили в МО РФ.
Днём в 13.45 мск в Белгородской области в результате атаки украинского дрона был повреждён трансформатор, в результате чего произошло отключение комплектной трансформаторной подстанции филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго". Электроснабжение потребителей было прекращено.
Вытеснение ВСУ с их позиций в курском Гуево - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
ВСУ цепляются в Гуево за каждый подвал, заявил доброволец "Анвара"
Вчера, 15:46
"В 17.03 в Белгородской области в результате атаки украинского БПЛА по энергообъекту филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго" произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ и обесточены более 1100 бытовых потребителей в Грайворонском районе", - добавили в МО РФ.
Вечером в пятницу (в 18.07 мск) ещё один украинский БПЛА атаковал высоковольтную линию Борисовка – Красная Яруга. Она была отключена с последующим прекращением электроснабжения более 8 тысяч бытовых потребителей в Борисовском районе.
Украинские военнослужащие готовится к запуску беспилотника Баба яга - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
В "Анваре" рассказали о смене тактики ВСУ
Вчера, 15:05
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияПАО «Россети Центр»Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала