https://ria.ru/20250329/vsu-2008149165.html

ВСУ несколько раз за сутки атаковали электросети в Белгородской области

ВСУ несколько раз за сутки атаковали электросети в Белгородской области - РИА Новости, 29.03.2025

ВСУ несколько раз за сутки атаковали электросети в Белгородской области

ВСУ за минувшие сутки несколько раз атаковали электросети, подстанции и трансформаторы в Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T16:41:00+03:00

2025-03-29T16:41:00+03:00

2025-03-29T16:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

пао «россети центр»

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. ВСУ за минувшие сутки несколько раз атаковали электросети, подстанции и трансформаторы в Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцать восьмого марта около 5.30 в Белгородской области в результате атаки БПЛА по объекту филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго" и обрыва провода произошло отключение высоковольтной линии 35 кВ Айдар – Белый Колодезь", - говорится в сообщении. Кроме того, в 10.34 мск была зафиксирована атака украинского беспилотника на 110-киловольтную подстанцию Красная Яруга филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго". В результате значительно поврежден трансформатор, уточнили в МО РФ. Днём в 13.45 мск в Белгородской области в результате атаки украинского дрона был повреждён трансформатор, в результате чего произошло отключение комплектной трансформаторной подстанции филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго". Электроснабжение потребителей было прекращено. "В 17.03 в Белгородской области в результате атаки украинского БПЛА по энергообъекту филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго" произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ и обесточены более 1100 бытовых потребителей в Грайворонском районе", - добавили в МО РФ. Вечером в пятницу (в 18.07 мск) ещё один украинский БПЛА атаковал высоковольтную линию Борисовка – Красная Яруга. Она была отключена с последующим прекращением электроснабжения более 8 тысяч бытовых потребителей в Борисовском районе.

https://ria.ru/20250329/vsu-2008148638.html

https://ria.ru/20250329/vsu-2008140155.html

https://ria.ru/20250329/vsu-2008135708.html

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белгородская область, россия, пао «россети центр», вооруженные силы украины