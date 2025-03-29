https://ria.ru/20250329/vsu-2008140155.html
ВСУ цепляются в Гуево за каждый подвал, заявил доброволец "Анвара"
ВСУ цепляются в Гуево за каждый подвал, заявил доброволец "Анвара" - РИА Новости, 29.03.2025
ВСУ цепляются в Гуево за каждый подвал, заявил доброволец "Анвара"
ВСУ цепляются в Гуево за каждый подвал, но бойцы подразделения "Анвар" ВС РФ уничтожают их, сообщил РИА Новости доброволец "Анвара" с позывным "Белый". РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T15:46:00+03:00
2025-03-29T15:46:00+03:00
2025-03-29T17:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
суджа
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 мар - РИА Новости. ВСУ цепляются в Гуево за каждый подвал, но бойцы подразделения "Анвар" ВС РФ уничтожают их, сообщил РИА Новости доброволец "Анвара" с позывным "Белый". "Делаем все, чтобы поскорее выбить противника с нашей земли. Ситуация с каждым днем у наших оппонентов становится вся тяжелее, но они продолжают присылать подкрепления и цепляются за каждый подвал", - сказал "Белый". Подразделение "Анвар" поддерживает наступление 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии российской группировки войск "Север", которые штурмуют населенный пункт Гуево. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.
https://ria.ru/20250328/vsu-2008059549.html
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Вытеснение ВСУ с их позиций в курском Гуево
ВСУ цепляются за позиции в курском Гуево, но бойцы подразделения "Анвар" уничтожают их, сообщил РИА Новости боец с позывным "Белый".
Ситуация с каждым днем у наших оппонентов становится вся тяжелее, но они продолжают присылать подкрепления и цепляются за каждый подвал.
На кадрах боевой работы, оказавшихся в распоряжении агентства, видно поражение целей противника и филигранный уход нашего беспилотника от попыток врага его сбить.
2025-03-29T15:46
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РИА Новости
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курская область, суджа, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджа, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ цепляются в Гуево за каждый подвал, заявил доброволец "Анвара"
Подразделения ВС России уничтожают боевиков ВСУ в Гуево Курской области