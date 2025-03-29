https://ria.ru/20250329/vsu-2008140155.html

ВСУ цепляются в Гуево за каждый подвал, заявил доброволец "Анвара"

ВСУ цепляются в Гуево за каждый подвал, заявил доброволец "Анвара" - РИА Новости, 29.03.2025

ВСУ цепляются в Гуево за каждый подвал, заявил доброволец "Анвара"

ВСУ цепляются в Гуево за каждый подвал, но бойцы подразделения "Анвар" ВС РФ уничтожают их, сообщил РИА Новости доброволец "Анвара" с позывным "Белый". РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T15:46:00+03:00

2025-03-29T15:46:00+03:00

2025-03-29T17:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

суджа

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 мар - РИА Новости. ВСУ цепляются в Гуево за каждый подвал, но бойцы подразделения "Анвар" ВС РФ уничтожают их, сообщил РИА Новости доброволец "Анвара" с позывным "Белый". "Делаем все, чтобы поскорее выбить противника с нашей земли. Ситуация с каждым днем у наших оппонентов становится вся тяжелее, но они продолжают присылать подкрепления и цепляются за каждый подвал", - сказал "Белый". Подразделение "Анвар" поддерживает наступление 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии российской группировки войск "Север", которые штурмуют населенный пункт Гуево. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.

https://ria.ru/20250328/vsu-2008059549.html

курская область

суджа

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Вытеснение ВСУ с их позиций в курском Гуево ВСУ цепляются за позиции в курском Гуево, но бойцы подразделения "Анвар" уничтожают их, сообщил РИА Новости боец с позывным "Белый". Ситуация с каждым днем у наших оппонентов становится вся тяжелее, но они продолжают присылать подкрепления и цепляются за каждый подвал. На кадрах боевой работы, оказавшихся в распоряжении агентства, видно поражение целей противника и филигранный уход нашего беспилотника от попыток врага его сбить. 2025-03-29T15:46 true PT1M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, суджа, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф