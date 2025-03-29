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В "Анваре" рассказали о смене тактики ВСУ - РИА Новости, 29.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:05 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/vsu-2008135708.html
В "Анваре" рассказали о смене тактики ВСУ
В "Анваре" рассказали о смене тактики ВСУ - РИА Новости, 29.03.2025
В "Анваре" рассказали о смене тактики ВСУ
Подразделения ВСУ поменяли тактику, они отказались от использования тяжелой бронетехники и атакуют Белгородскую область малыми пехотными группами и... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T15:05:00+03:00
2025-03-29T15:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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КУРСКАЯ ОБЛ., 29 мар – РИА Новости. Подразделения ВСУ поменяли тактику, они отказались от использования тяжелой бронетехники и атакуют Белгородскую область малыми пехотными группами и дальнобойными дронами, рассказал РИА Новости доброволец подразделения "Анвар" с позывным "Демон". "Сначала противник прорывал границу с использованием ИМР (инженерных машин разграждения – ред.). Расчеты FPV-дронов их сожгли. Поэтому сейчас противник атакует малыми пехотными группами и делает ставку на дальнобойные дроны", - рассказал корреспонденту РИА Новости доброволец подразделения "Анвар". Он сообщил, что к линии соприкосновения в Белгородской области противник перекидывает новые расчеты FPV-дронов, которые летают дальше обычных. "Они пытаются контролировать все дороги в радиусе 15-20 км, чтобы прекратить нашу ротацию и подвоз боеприпасов, но несмотря ни на что наши войска движутся вперед", - добавил "Демон". ВСУ за сутки потеряли до 185 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
https://ria.ru/20250329/aerodrom-2008110248.html
https://ria.ru/20250329/peregovory-2008100732.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В "Анваре" рассказали о смене тактики ВСУ

ВСУ отказались от тяжелой бронетехники и атакуют Белгородскую область дронами

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовится к запуску беспилотника "Баба яга"
Украинские военнослужащие готовится к запуску беспилотника Баба яга - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© AP Photo / Roman Chop
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КУРСКАЯ ОБЛ., 29 мар – РИА Новости. Подразделения ВСУ поменяли тактику, они отказались от использования тяжелой бронетехники и атакуют Белгородскую область малыми пехотными группами и дальнобойными дронами, рассказал РИА Новости доброволец подразделения "Анвар" с позывным "Демон".
"Сначала противник прорывал границу с использованием ИМР (инженерных машин разграждения – ред.). Расчеты FPV-дронов их сожгли. Поэтому сейчас противник атакует малыми пехотными группами и делает ставку на дальнобойные дроны", - рассказал корреспонденту РИА Новости доброволец подразделения "Анвар".
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Он сообщил, что к линии соприкосновения в Белгородской области противник перекидывает новые расчеты FPV-дронов, которые летают дальше обычных.
"Они пытаются контролировать все дороги в радиусе 15-20 км, чтобы прекратить нашу ротацию и подвоз боеприпасов, но несмотря ни на что наши войска движутся вперед", - добавил "Демон".
ВСУ за сутки потеряли до 185 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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