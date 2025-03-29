https://ria.ru/20250329/vsu-2008135708.html

В "Анваре" рассказали о смене тактики ВСУ

В "Анваре" рассказали о смене тактики ВСУ - РИА Новости, 29.03.2025

В "Анваре" рассказали о смене тактики ВСУ

Подразделения ВСУ поменяли тактику, они отказались от использования тяжелой бронетехники и атакуют Белгородскую область малыми пехотными группами и... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T15:05:00+03:00

2025-03-29T15:05:00+03:00

2025-03-29T15:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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КУРСКАЯ ОБЛ., 29 мар – РИА Новости. Подразделения ВСУ поменяли тактику, они отказались от использования тяжелой бронетехники и атакуют Белгородскую область малыми пехотными группами и дальнобойными дронами, рассказал РИА Новости доброволец подразделения "Анвар" с позывным "Демон". "Сначала противник прорывал границу с использованием ИМР (инженерных машин разграждения – ред.). Расчеты FPV-дронов их сожгли. Поэтому сейчас противник атакует малыми пехотными группами и делает ставку на дальнобойные дроны", - рассказал корреспонденту РИА Новости доброволец подразделения "Анвар". Он сообщил, что к линии соприкосновения в Белгородской области противник перекидывает новые расчеты FPV-дронов, которые летают дальше обычных. "Они пытаются контролировать все дороги в радиусе 15-20 км, чтобы прекратить нашу ротацию и подвоз боеприпасов, но несмотря ни на что наши войска движутся вперед", - добавил "Демон". ВСУ за сутки потеряли до 185 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РФ.

https://ria.ru/20250329/aerodrom-2008110248.html

https://ria.ru/20250329/peregovory-2008100732.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)