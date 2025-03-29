https://ria.ru/20250329/vsu-2008084437.html

Пленный рассказал, что в ВСУ набирают осужденных женщин

Пленный рассказал, что в ВСУ набирают осужденных женщин - РИА Новости, 29.03.2025

Пленный рассказал, что в ВСУ набирают осужденных женщин

Украинские войска с приходом на должность командующего сухопутными войсками Михаила Драпатого стали активно набирать осужденных женщин из исправительных... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T08:51:00+03:00

2025-03-29T08:51:00+03:00

2025-03-29T08:51:00+03:00

в мире

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Украинские войска с приходом на должность командующего сухопутными войсками Михаила Драпатого стали активно набирать осужденных женщин из исправительных учреждений, рассказал пленный ВСУ Константин Харитонов. "Женщины и раньше служили, но с приходом генерала Драпатого (командующий сухопутными войсками ВСУ - ред.) преимущественно стали появляться женщины, которые отбывали наказание в тюрьмах", - сказал Харитонов в видеоролике, опубликованном Минобороны. Он уточнил, что такие женщины проходили слабую подготовку, как и все остальные насильно мобилизованные, она длилась всего полтора месяца. Далее их отправляли на штурмы в качестве "пушечного мяса". "В каждое боевое подразделение входило до 8 человек и 2-3 женщины. Средний возраст мужчин 45 лет, женщины были помоложе, 30 где-то. Их заставили, все плохо к этому относились, плохая подготовка", - рассказал пленный. По его словам, некоторые из мобилизованных женщин не справлялись даже с тем, чтобы нести обмундирование - бронежилет, тысячу автоматных патронов и десять гранат, которые вместе весят около 30 килограммов.

https://ria.ru/20250328/soldat-2008062639.html

https://ria.ru/20250329/vsu-2008080545.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, вооруженные силы украины