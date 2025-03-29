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ВСУ убили уклониста от мобилизации дроном "Баба-Яга", рассказала очевидец - РИА Новости, 29.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:34 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/vsu-2008080545.html
ВСУ убили уклониста от мобилизации дроном "Баба-Яга", рассказала очевидец
ВСУ убили уклониста от мобилизации дроном "Баба-Яга", рассказала очевидец - РИА Новости, 29.03.2025
ВСУ убили уклониста от мобилизации дроном "Баба-Яга", рассказала очевидец
Мирный житель Новооленовки (ДНР), скрывавшийся от мобилизации в ВСУ, погиб в результате атаки украинского дрона "Баба-Яга", об этом РИА Новости рассказала... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T07:34:00+03:00
2025-03-29T07:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Мирный житель Новооленовки (ДНР), скрывавшийся от мобилизации в ВСУ, погиб в результате атаки украинского дрона "Баба-Яга", об этом РИА Новости рассказала очевидец происшествия. "Мы сбежали от повестки. Он (муж) только закончил полевые работы, пропала бронь (от мобилизации) и сразу начали приходить ему повестки. Нам прилетела в подвал "Баба-Яга" и отбила ему две ноги. Он от шока умер", - сказала она. По ее словам, ВСУ намеренно атаковали местных жителей. Вычислить их смогли по домашней собаке, которая всегда возвращалась в один и тот же дом. "Все пробегающие, кто был, все прятались в доме, а мы в подвале сидели. "Яга" выследила, дом спалила потом, и подвал выследила. Прилетела прямо в подвал. У нас пёс был, его открыли. Он из подвала бегал, было понятно, что там люди. И они вычислили", - добавила она. Минобороны России сообщило об освобождении Новооленовки в ДНР подразделениями группировки российских войск "Центр" 30 декабря.
https://ria.ru/20250329/artilleristy-2008075711.html
https://ria.ru/20250329/vsu-2008072760.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ убили уклониста от мобилизации дроном "Баба-Яга", рассказала очевидец

ВСУ убили уклониста от мобилизации дроном "Баба-Яга"

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовится к запуску беспилотника "Баба Яга"
Украинские военнослужащие готовится к запуску беспилотника Баба Яга - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовится к запуску беспилотника "Баба Яга". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Мирный житель Новооленовки (ДНР), скрывавшийся от мобилизации в ВСУ, погиб в результате атаки украинского дрона "Баба-Яга", об этом РИА Новости рассказала очевидец происшествия.
"Мы сбежали от повестки. Он (муж) только закончил полевые работы, пропала бронь (от мобилизации) и сразу начали приходить ему повестки. Нам прилетела в подвал "Баба-Яга" и отбила ему две ноги. Он от шока умер", - сказала она.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
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По ее словам, ВСУ намеренно атаковали местных жителей. Вычислить их смогли по домашней собаке, которая всегда возвращалась в один и тот же дом.
"Все пробегающие, кто был, все прятались в доме, а мы в подвале сидели. "Яга" выследила, дом спалила потом, и подвал выследила. Прилетела прямо в подвал. У нас пёс был, его открыли. Он из подвала бегал, было понятно, что там люди. И они вычислили", - добавила она.
Минобороны России сообщило об освобождении Новооленовки в ДНР подразделениями группировки российских войск "Центр" 30 декабря.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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