https://ria.ru/20250329/vsu-2008080545.html

ВСУ убили уклониста от мобилизации дроном "Баба-Яга", рассказала очевидец

ВСУ убили уклониста от мобилизации дроном "Баба-Яга", рассказала очевидец - РИА Новости, 29.03.2025

ВСУ убили уклониста от мобилизации дроном "Баба-Яга", рассказала очевидец

Мирный житель Новооленовки (ДНР), скрывавшийся от мобилизации в ВСУ, погиб в результате атаки украинского дрона "Баба-Яга", об этом РИА Новости рассказала... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T07:34:00+03:00

2025-03-29T07:34:00+03:00

2025-03-29T07:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Мирный житель Новооленовки (ДНР), скрывавшийся от мобилизации в ВСУ, погиб в результате атаки украинского дрона "Баба-Яга", об этом РИА Новости рассказала очевидец происшествия. "Мы сбежали от повестки. Он (муж) только закончил полевые работы, пропала бронь (от мобилизации) и сразу начали приходить ему повестки. Нам прилетела в подвал "Баба-Яга" и отбила ему две ноги. Он от шока умер", - сказала она. По ее словам, ВСУ намеренно атаковали местных жителей. Вычислить их смогли по домашней собаке, которая всегда возвращалась в один и тот же дом. "Все пробегающие, кто был, все прятались в доме, а мы в подвале сидели. "Яга" выследила, дом спалила потом, и подвал выследила. Прилетела прямо в подвал. У нас пёс был, его открыли. Он из подвала бегал, было понятно, что там люди. И они вычислили", - добавила она. Минобороны России сообщило об освобождении Новооленовки в ДНР подразделениями группировки российских войск "Центр" 30 декабря.

https://ria.ru/20250329/artilleristy-2008075711.html

https://ria.ru/20250329/vsu-2008072760.html

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)