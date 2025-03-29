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Офицер рассказал о захвате РЭБ ВСУ в Гуево Курской области - РИА Новости, 29.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:48 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/vsu-2008073546.html
Офицер рассказал о захвате РЭБ ВСУ в Гуево Курской области
Офицер рассказал о захвате РЭБ ВСУ в Гуево Курской области - РИА Новости, 29.03.2025
Офицер рассказал о захвате РЭБ ВСУ в Гуево Курской области
Украинское оборудование для радиоэлектронной борьбы (РЭБ) захвачено штурмовиками 22-го мотострелкового полка российской группировки войск "Север" в уничтоженном РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T03:48:00+03:00
2025-03-29T03:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
россия
суджа
дмитрий медведев
владимир путин
вооруженные силы украины
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КУРСК, 29 мар - РИА Новости. Украинское оборудование для радиоэлектронной борьбы (РЭБ) захвачено штурмовиками 22-го мотострелкового полка российской группировки войск "Север" в уничтоженном ими в курском селе Гуево пункте управления РЭБ, захваченное оборудование изучат, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север". "Один из пунктов управления РЭБ, оборудованный в жилом доме, был уничтожен в Гуево вместе с его личным составом штурмовиками 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север". Оборудование противника было захвачено для изучения", - сообщил РИА Новости российский офицер. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области. В начале марта стало известно о том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу. Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание, а 19 марта он заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.
https://ria.ru/20250328/vsu-2008059549.html
https://ria.ru/20250329/shkola-2008069209.html
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безопасность, курская область, россия, суджа, дмитрий медведев, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Россия, Суджа, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Офицер рассказал о захвате РЭБ ВСУ в Гуево Курской области

Украинское оборудование РЭБ захвачено в курском селе Гуево, его изучат

© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised BrigadeУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised Brigade
Украинские военные. Архивное фото
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КУРСК, 29 мар - РИА Новости. Украинское оборудование для радиоэлектронной борьбы (РЭБ) захвачено штурмовиками 22-го мотострелкового полка российской группировки войск "Север" в уничтоженном ими в курском селе Гуево пункте управления РЭБ, захваченное оборудование изучат, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север".
"Один из пунктов управления РЭБ, оборудованный в жилом доме, был уничтожен в Гуево вместе с его личным составом штурмовиками 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север". Оборудование противника было захвачено для изучения", - сообщил РИА Новости российский офицер.
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В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.
В начале марта стало известно о том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.
Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание, а 19 марта он заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьРоссияСуджаДмитрий МедведевВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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