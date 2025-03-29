https://ria.ru/20250329/vs-2008145436.html
Жительница Казачьей Локни рассказала, как местные ждали российских бойцов
Жительница Казачьей Локни рассказала, как местные ждали российских бойцов - РИА Новости, 29.03.2025
Жительница Казачьей Локни рассказала, как местные ждали российских бойцов
Жительница освобожденного села Казачья Локня в Курской области, которая прожила в оккупации ВСУ семь месяцев, рассказала РИА Новости, как местные жители каждый... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T16:23:00+03:00
2025-03-29T16:23:00+03:00
2025-03-29T16:23:00+03:00
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КУРСК, 29 мар – РИА Новости. Жительница освобожденного села Казачья Локня в Курской области, которая прожила в оккупации ВСУ семь месяцев, рассказала РИА Новости, как местные жители каждый день ждали российских военных. По словам пенсионерки Александры, которая со своей семьей провела на оккупированной ВСУ территории семь месяцев, местные жители, несмотря на страх, старались собираться по вечерам и делиться новостями "с фронта". Она рассказала, что у соседей было радио, по которому люди старались узнавать новости о продвижении российских войск. "Мы их (ВС РФ – ред.) ждали каждый день. У нас радио там было. Мы всегда выходили на улицу, все собирались, и кто какие новости рассказывал", - сказала она. О том, что российские военные зашли, люди узнали не сразу. "У нас же света не было, ни окон, ни дверей… И тут внучок прибегает вечером: "Бабушка, что ты лежишь? Наши пришли!". Представляете?... Я как побегу по коридору, темно. Как споткнулась, как ударилась о дверь. Думаю, Боже мой, наши пришли, а у меня синяк под глазом!" - рассказала пенсионерка. По ее словам, жители были рады приходу российских войск. "Вот только русский народ может такую страсть выдержать. И никто больше", - сказала женщина. Минобороны РФ сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области, в том числе Казачьей Локни в Суджанском районе, 12 марта.
https://ria.ru/20250329/vsu-2008140155.html
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россия, курская область, суджанский район, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджанский район, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Жительница Казачьей Локни рассказала, как местные ждали российских бойцов
Жительница Казачьей Локни рассказала, как местные каждый день ждали ВС России
КУРСК, 29 мар – РИА Новости. Жительница освобожденного села Казачья Локня в Курской области, которая прожила в оккупации ВСУ семь месяцев, рассказала РИА Новости, как местные жители каждый день ждали российских военных.
По словам пенсионерки Александры, которая со своей семьей провела на оккупированной ВСУ
территории семь месяцев, местные жители, несмотря на страх, старались собираться по вечерам и делиться новостями "с фронта". Она рассказала, что у соседей было радио, по которому люди старались узнавать новости о продвижении российских войск.
"Мы их (ВС РФ – ред.) ждали каждый день. У нас радио там было. Мы всегда выходили на улицу, все собирались, и кто какие новости рассказывал", - сказала она.
О том, что российские военные зашли, люди узнали не сразу.
"У нас же света не было, ни окон, ни дверей… И тут внучок прибегает вечером: "Бабушка, что ты лежишь? Наши пришли!". Представляете?... Я как побегу по коридору, темно. Как споткнулась, как ударилась о дверь. Думаю, Боже мой, наши пришли, а у меня синяк под глазом!" - рассказала пенсионерка.
По ее словам, жители были рады приходу российских войск.
"Вот только русский народ может такую страсть выдержать. И никто больше", - сказала женщина.
Минобороны РФ сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области
, в том числе Казачьей Локни в Суджанском районе
, 12 марта.