https://ria.ru/20250329/voz-2008167280.html

ВОЗ предложила сократить бюджет и уменьшить штат, пишет AFP

ВОЗ предложила сократить бюджет и уменьшить штат, пишет AFP - РИА Новости, 29.03.2025

ВОЗ предложила сократить бюджет и уменьшить штат, пишет AFP

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предложила сократить свой годовой бюджет более чем на 20% и уменьшить штат сотрудников на фоне острой нехватки... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T19:34:00+03:00

2025-03-29T19:34:00+03:00

2025-03-29T19:36:00+03:00

в мире

сша

тедрос адханом гебрейесус

дональд трамп

воз

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предложила сократить свой годовой бюджет более чем на 20% и уменьшить штат сотрудников на фоне острой нехватки финансирования из-за выхода США из организации, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на внутреннее электронное письмо главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса. "Только в этом году потеря дохода составляет почти 600 миллионов долларов... Поэтому мы предложили странам-участницам еще более уменьшенный бюджет в 4,2 миллиарда долларов, что на 21% меньше изначально предложенного бюджета", - приводит агентство текст письма. Согласно тексту документа, сейчас у ВОЗ нет другого выбора, кроме как сократить масштабы своей деятельности и число сотрудников. "Это сокращение начнется со штаб-квартиры, начиная с высшего руководства, но затронет все уровни и регионы", - говорится в письме Гебрейесуса.Глава ВОЗ отметил, что еще до того, как президент США Дональд Трамп начал процесс выхода из организации, у ВОЗ уже были финансовые трудности. По данным Франс Пресс, Гебрейесус заявил, что организация начала поиск решения финансовых проблем более девяти месяцев назад. Ранее Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Новая администрация считает, что ВОЗ недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от США слишком большого финансирования.

https://ria.ru/20250121/voz-1994785452.html

https://ria.ru/20241127/voz-1985963795.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, тедрос адханом гебрейесус, дональд трамп, воз