ВОЗ предложила сократить бюджет и уменьшить штат, пишет AFP
AFP: ВОЗ хочет сократить годовой бюджет более чем на 20% из-за нехватки средств
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры
Эмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предложила сократить свой годовой бюджет более чем на 20% и уменьшить штат сотрудников на фоне острой нехватки финансирования из-за выхода США из организации, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на внутреннее электронное письмо главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.
«
"Только в этом году потеря дохода составляет почти 600 миллионов долларов... Поэтому мы предложили странам-участницам еще более уменьшенный бюджет в 4,2 миллиарда долларов, что на 21% меньше изначально предложенного бюджета", - приводит агентство текст письма.
В ВОЗ прокомментировали выход США из организации
21 января, 13:08
Согласно тексту документа, сейчас у ВОЗ нет другого выбора, кроме как сократить масштабы своей деятельности и число сотрудников.
«
"Это сокращение начнется со штаб-квартиры, начиная с высшего руководства, но затронет все уровни и регионы", - говорится в письме Гебрейесуса.
Глава ВОЗ отметил, что еще до того, как президент США Дональд Трамп начал процесс выхода из организации, у ВОЗ уже были финансовые трудности. По данным Франс Пресс, Гебрейесус заявил, что организация начала поиск решения финансовых проблем более девяти месяцев назад.
Ранее Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Новая администрация считает, что ВОЗ недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от США слишком большого финансирования.
ВОЗ может потерять до четверти своего финансирования, сообщили СМИ
27 ноября 2024, 12:26