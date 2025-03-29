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ВОЗ предложила сократить бюджет и уменьшить штат, пишет AFP - РИА Новости, 29.03.2025
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19:34 29.03.2025 (обновлено: 19:36 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/voz-2008167280.html
ВОЗ предложила сократить бюджет и уменьшить штат, пишет AFP
ВОЗ предложила сократить бюджет и уменьшить штат, пишет AFP - РИА Новости, 29.03.2025
ВОЗ предложила сократить бюджет и уменьшить штат, пишет AFP
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предложила сократить свой годовой бюджет более чем на 20% и уменьшить штат сотрудников на фоне острой нехватки... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T19:34:00+03:00
2025-03-29T19:36:00+03:00
в мире
сша
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дональд трамп
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предложила сократить свой годовой бюджет более чем на 20% и уменьшить штат сотрудников на фоне острой нехватки финансирования из-за выхода США из организации, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на внутреннее электронное письмо главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса. "Только в этом году потеря дохода составляет почти 600 миллионов долларов... Поэтому мы предложили странам-участницам еще более уменьшенный бюджет в 4,2 миллиарда долларов, что на 21% меньше изначально предложенного бюджета", - приводит агентство текст письма. Согласно тексту документа, сейчас у ВОЗ нет другого выбора, кроме как сократить масштабы своей деятельности и число сотрудников. &quot;Это сокращение начнется со штаб-квартиры, начиная с высшего руководства, но затронет все уровни и регионы&quot;, - говорится в письме Гебрейесуса.Глава ВОЗ отметил, что еще до того, как президент США Дональд Трамп начал процесс выхода из организации, у ВОЗ уже были финансовые трудности. По данным Франс Пресс, Гебрейесус заявил, что организация начала поиск решения финансовых проблем более девяти месяцев назад. Ранее Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Новая администрация считает, что ВОЗ недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от США слишком большого финансирования.
https://ria.ru/20250121/voz-1994785452.html
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в мире, сша, тедрос адханом гебрейесус, дональд трамп, воз
В мире, США, Тедрос Адханом Гебрейесус, Дональд Трамп, ВОЗ
ВОЗ предложила сократить бюджет и уменьшить штат, пишет AFP

AFP: ВОЗ хочет сократить годовой бюджет более чем на 20% из-за нехватки средств

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры
Эмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предложила сократить свой годовой бюджет более чем на 20% и уменьшить штат сотрудников на фоне острой нехватки финансирования из-за выхода США из организации, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на внутреннее электронное письмо главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.
«
"Только в этом году потеря дохода составляет почти 600 миллионов долларов... Поэтому мы предложили странам-участницам еще более уменьшенный бюджет в 4,2 миллиарда долларов, что на 21% меньше изначально предложенного бюджета", - приводит агентство текст письма.
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Согласно тексту документа, сейчас у ВОЗ нет другого выбора, кроме как сократить масштабы своей деятельности и число сотрудников.
«

"Это сокращение начнется со штаб-квартиры, начиная с высшего руководства, но затронет все уровни и регионы", - говорится в письме Гебрейесуса.

Глава ВОЗ отметил, что еще до того, как президент США Дональд Трамп начал процесс выхода из организации, у ВОЗ уже были финансовые трудности. По данным Франс Пресс, Гебрейесус заявил, что организация начала поиск решения финансовых проблем более девяти месяцев назад.
Ранее Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Новая администрация считает, что ВОЗ недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от США слишком большого финансирования.
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В миреСШАТедрос Адханом ГебрейесусДональд ТрампВОЗ
 
 
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