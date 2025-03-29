https://ria.ru/20250329/vostok-2008108000.html

Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника

Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 29.03.2025

Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника

Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны украинских войск, ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T12:38:00+03:00

2025-03-29T12:38:00+03:00

2025-03-29T12:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны украинских войск, ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Ялта, Отрадное, Воскресенка, Новополь Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинские войска составили до 150 военнослужащих, три автомобиля и три орудия полевой артиллерии, уничтожен склад боеприпасов.

https://ria.ru/20250329/ukraina-2008100566.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины