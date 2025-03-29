https://ria.ru/20250329/volodin-2008114378.html

Володин напомнил депутатам об обязательных встречах с избирателями

Володин напомнил депутатам об обязательных встречах с избирателями - РИА Новости, 29.03.2025

Володин напомнил депутатам об обязательных встречах с избирателями

Если депутат не проводит приемы граждан, не встречается с избирателями, то последуют дисциплинарные меры, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T13:25:00+03:00

2025-03-29T13:25:00+03:00

2025-03-29T13:25:00+03:00

политика

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Если депутат не проводит приемы граждан, не встречается с избирателями, то последуют дисциплинарные меры, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Если депутат не проводит приемы граждан, не встречается с избирателями, — то есть уклоняется от своей работы, — последуют дисциплинарные меры. Когда мы говорим о повышении эффективности парламента, начинать надо с себя. Времена, когда политики приходили в Государственную Думу только за удостоверениями, закончились", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы. В пресс-службе сообщили, что Володин направил в профильный комитет по госстроительству и законодательству внесенный законопроект, которым предлагается закрепить обязанность депутатов проводить личные приемы граждан в федеральном законе. Согласно инициативе, депутат должен будет проводить встречи с избирателями не реже чем один раз в месяц (сейчас - не реже чем раз в полгода). Председатель Госдумы пояснил, что схожая норма уже прописана в регламенте палаты парламента. "Государственная Дума – это представительный и законодательный орган власти, и встречи с гражданами, нашими избирателями, - непосредственная обязанность каждого депутата: так мы имеем обратную связь, всю информацию о волнующих их вопросах, проблемах в регионах. Такой подход к работе позволяет выходить на более эффективные законодательные решения", — отметил Володин. Отмечается, что неисполнение этой обязанности может повлечь лишение мандата депутата. В соответствии с законопроектом, решение об установлении оснований, предусмотренных в законе для досрочного прекращения полномочий депутата, будет принимать орган, определенный регламентом Госдумы.

https://ria.ru/20240513/volodin-1945532562.html

https://ria.ru/20241015/volodin-1978148182.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, вячеслав володин, госдума рф