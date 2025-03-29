https://ria.ru/20250329/volodin-2008088931.html

Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в апреле

Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в апреле - РИА Новости, 29.03.2025

Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в апреле

В апреле вступает в силу закон о запрете детям мигрантов поступать в школу без знания русского языка и несколько других новых норм, сообщил председатель Госдумы РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T09:43:00+03:00

2025-03-29T09:43:00+03:00

2025-03-29T13:17:00+03:00

общество

россия

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В апреле вступает в силу закон о запрете детям мигрантов поступать в школу без знания русского языка и несколько других новых норм, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. "Детей мигрантов не будут принимать в школы без знания русского языка. Для них при поступлении в общеобразовательную организацию вводится обязательная проверка законности нахождения на территории нашей страны, а также уровня владения русским языком. Это важно как для самого ребёнка, его социальной адаптации и успешного освоения школьной программы, так и для одноклассников и учителей", — написал он. Кроме того, начнет действовать новый закон против телефонных мошенников. Теперь на гражданина России нельзя зарегистрировать больше 20 сим-карт, а их количество можно будет проверить на Госуслугах. Все это поможет борьбе с кибермошенничеством, при котором используются услуги связи.Также на 14,75% проиндексируют социальные пенсии. Размер изменения рассчитали исходя из темпов увеличения прожиточного минимума пенсионеров за прошлый год. Володин напомнил, что соцпенсии получают граждане с инвалидностью, те, кто потерял кормильца, а также россияне, у которых нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии.Кроме того, заработает единая программа воспитательной работы в детских лагерях. Сотрудники учреждений смогут использовать ее при составлении планов. Детям будут прививать традиционные духовно-нравственные ценности, а особое внимание планируется уделить формированию уважения к памяти защитников Отечества и трудолюбия. Появятся нововведения и в финансовой сфере. Теперь Центробанк сможет устанавливать для кредитных и микрофинансовых организаций макропруденциальные лимиты в ипотеке и автокредитовании. Володин уточнил, что такие лимиты позволяют сдерживать рост закредитованности населения.

https://ria.ru/20250326/rossija-2007456205.html

https://ria.ru/20250324/notarius-2006843396.html

https://ria.ru/20250328/kredity-2003042476.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, вячеслав володин, госдума рф