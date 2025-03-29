Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в апреле
Володин перечислил законы, вступающие в силу с 1 апреля
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В апреле вступает в силу закон о запрете детям мигрантов поступать в школу без знания русского языка и несколько других новых норм, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
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"Детей мигрантов не будут принимать в школы без знания русского языка. Для них при поступлении в общеобразовательную организацию вводится обязательная проверка законности нахождения на территории нашей страны, а также уровня владения русским языком. Это важно как для самого ребёнка, его социальной адаптации и успешного освоения школьной программы, так и для одноклассников и учителей", — написал он.
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Кроме того, начнет действовать новый закон против телефонных мошенников. Теперь на гражданина России нельзя зарегистрировать больше 20 сим-карт, а их количество можно будет проверить на Госуслугах. Все это поможет борьбе с кибермошенничеством, при котором используются услуги связи.
Также на 14,75% проиндексируют социальные пенсии. Размер изменения рассчитали исходя из темпов увеличения прожиточного минимума пенсионеров за прошлый год. Володин напомнил, что соцпенсии получают граждане с инвалидностью, те, кто потерял кормильца, а также россияне, у которых нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии.
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Кроме того, заработает единая программа воспитательной работы в детских лагерях. Сотрудники учреждений смогут использовать ее при составлении планов. Детям будут прививать традиционные духовно-нравственные ценности, а особое внимание планируется уделить формированию уважения к памяти защитников Отечества и трудолюбия.
Появятся нововведения и в финансовой сфере. Теперь Центробанк сможет устанавливать для кредитных и микрофинансовых организаций макропруденциальные лимиты в ипотеке и автокредитовании. Володин уточнил, что такие лимиты позволяют сдерживать рост закредитованности населения.