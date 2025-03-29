Пьяный водитель насмерть сбил подростка в Волгоградской области
В Волгоградской области пьяный водитель сбил двух подростков, один из них погиб
© Фото : Волгоградский Следком/TelegramРабота СК РФ на месте ДТП, где пьяный водитель сбил двух подростков в Волгоградской области
Работа СК РФ на месте ДТП, где пьяный водитель сбил двух подростков в Волгоградской области
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 29 мар - РИА Новости. Пьяный водитель сбил двух подростков в Волгоградской области и скрылся с места ДТП, один из мальчиков погиб, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
По данным ведомства, накануне вечером водитель ВАЗ-2107 сбил двух подростков на автодороге в Городищенском районе, которые шли вдоль трассы в попутном ему направлении.
«
"В результате дорожно-транспортного происшествия 16-летний подросток получил тяжёлые травмы, от которых скончался на месте. 14-летний приятель погибшего с места ДТП госпитализирован с сотрясением головного мозга и ушибами", - говорится в сообщении СК.
Отмечается, что водитель скрылся с места ДТП, но вскоре его удалось задержать. По данным СК, медицинское освидетельствование показало, что водитель пьян. Против него возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места дорожно-транспортного происшествия".
В Москве грузовик насмерть сбил ребенка
22 марта, 11:43