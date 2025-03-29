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Пьяный водитель насмерть сбил подростка в Волгоградской области - РИА Новости, 29.03.2025
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15:05 29.03.2025 (обновлено: 16:37 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/voditel-2008135539.html
Пьяный водитель насмерть сбил подростка в Волгоградской области
Пьяный водитель насмерть сбил подростка в Волгоградской области - РИА Новости, 29.03.2025
Пьяный водитель насмерть сбил подростка в Волгоградской области
Пьяный водитель сбил двух подростков в Волгоградской области и скрылся с места ДТП, один из мальчиков погиб, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T15:05:00+03:00
2025-03-29T16:37:00+03:00
происшествия
авто
волгоградская область
россия
городищенский район
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОЛГОГРАД, 29 мар - РИА Новости. Пьяный водитель сбил двух подростков в Волгоградской области и скрылся с места ДТП, один из мальчиков погиб, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. По данным ведомства, накануне вечером водитель ВАЗ-2107 сбил двух подростков на автодороге в Городищенском районе, которые шли вдоль трассы в попутном ему направлении. "В результате дорожно-транспортного происшествия 16-летний подросток получил тяжёлые травмы, от которых скончался на месте. 14-летний приятель погибшего с места ДТП госпитализирован с сотрясением головного мозга и ушибами", - говорится в сообщении СК. Отмечается, что водитель скрылся с места ДТП, но вскоре его удалось задержать. По данным СК, медицинское освидетельствование показало, что водитель пьян. Против него возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места дорожно-транспортного происшествия".
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волгоградская область
россия
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происшествия, авто, волгоградская область, россия, городищенский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Авто, Волгоградская область, Россия, Городищенский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Пьяный водитель насмерть сбил подростка в Волгоградской области

В Волгоградской области пьяный водитель сбил двух подростков, один из них погиб

© Фото : Волгоградский Следком/TelegramРабота СК РФ на месте ДТП, где пьяный водитель сбил двух подростков в Волгоградской области
Работа СК РФ на месте ДТП, где пьяный водитель сбил двух подростков в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© Фото : Волгоградский Следком/Telegram
Работа СК РФ на месте ДТП, где пьяный водитель сбил двух подростков в Волгоградской области
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ВОЛГОГРАД, 29 мар - РИА Новости. Пьяный водитель сбил двух подростков в Волгоградской области и скрылся с места ДТП, один из мальчиков погиб, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
По данным ведомства, накануне вечером водитель ВАЗ-2107 сбил двух подростков на автодороге в Городищенском районе, которые шли вдоль трассы в попутном ему направлении.
«
"В результате дорожно-транспортного происшествия 16-летний подросток получил тяжёлые травмы, от которых скончался на месте. 14-летний приятель погибшего с места ДТП госпитализирован с сотрясением головного мозга и ушибами", - говорится в сообщении СК.
Отмечается, что водитель скрылся с места ДТП, но вскоре его удалось задержать. По данным СК, медицинское освидетельствование показало, что водитель пьян. Против него возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места дорожно-транспортного происшествия".
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ПроисшествияАвтоВолгоградская областьРоссияГородищенский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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