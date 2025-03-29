https://ria.ru/20250329/vks-2008082148.html

ВКС России получили партию истребителей Су-35С

ВКС России получили партию истребителей Су-35С - РИА Новости, 29.03.2025

ВКС России получили партию истребителей Су-35С

Российские Воздушно-космические силы получили первую в 2025 году партию истребителей Су-35С, сообщили в пресс-службе "Ростеха". РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T08:05:00+03:00

2025-03-29T08:05:00+03:00

2025-03-29T08:05:00+03:00

безопасность

россия

владимир артяков

ростех

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

воздушно-космические силы россии

су-35с

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российские Воздушно-космические силы получили первую в 2025 году партию истребителей Су-35С, сообщили в пресс-службе "Ростеха". "Объединенная авиастроительная корпорация (входит в Госкорпорацию Ростех) передала ВКС России первую в этом году партию новых многофункциональных истребителей Су-35С", - говорится в сообщении. Отмечается, что истребители поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний и были приняты техническим составом. Кроме того, их протестировали в различных рабочих режимах летчики Минобороны РФ. Сейчас самолёты уже совершили перелет на аэродром базирования. Как уточнил первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков, слова которого приводит пресс-служба, авиастроители добросовестно выполняют свои обязательства по поставкам новой авиационной техники в войска, а на предприятиях в разной степени готовности находятся новые партии авиакомплексов, которые будут переданы в рамках гособоронзаказа этого года. Су-35С, как уточнили в "Ростехе", является переходным звеном к авиационным комплексам пятого поколения. Силовая установка на базе новых двигателей с цифровой системой управления и управляемым вектором тяги позволяет значительно улучшить летно-технические и маневренные характеристики самолета.

https://ria.ru/20250311/f-16-2004363007.html

https://ria.ru/20250321/f-47-2006565486.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, владимир артяков, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), воздушно-космические силы россии, су-35с