https://ria.ru/20250329/virus-2008163612.html

Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о неизвестном вирусе

Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о неизвестном вирусе - РИА Новости, 29.03.2025

Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о неизвестном вирусе

Роспотребнадзор взял под контроль сообщения о появлении в России неизвестного вируса, заявила пресс-служба ведомства в Telegram-канале. РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T18:42:00+03:00

2025-03-29T18:42:00+03:00

2025-03-29T18:52:00+03:00

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Роспотребнадзор взял под контроль сообщения о появлении в России неизвестного вируса, заявила пресс-служба ведомства в Telegram-канале."Специалисты Роспотребнадзора взяли на контроль сообщения о случаях заболевания якобы неизвестным вирусом, которые были распространены в Telegram-канале", — говорится в материале.Ранее Telegram-канал Shot писал, что в стране заметили распространение нового заболевания, вызывающего кашель с кровью и высокую температуру.Согласно публикации, люди сначала чувствуют легкое недомогание, но через несколько дней их состояние ухудшается: они не могут даже встать с постели, у них высокая температура до 39 градусов и сильный кашель.

https://ria.ru/20250329/virus-2008139220.html

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2025

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, здоровье - общество