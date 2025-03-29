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Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о неизвестном вирусе - РИА Новости, 29.03.2025
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18:42 29.03.2025 (обновлено: 18:52 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/virus-2008163612.html
Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о неизвестном вирусе
Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о неизвестном вирусе - РИА Новости, 29.03.2025
Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о неизвестном вирусе
Роспотребнадзор взял под контроль сообщения о появлении в России неизвестного вируса, заявила пресс-служба ведомства в Telegram-канале. РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T18:42:00+03:00
2025-03-29T18:52:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Роспотребнадзор взял под контроль сообщения о появлении в России неизвестного вируса, заявила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.&quot;Специалисты Роспотребнадзора взяли на контроль сообщения о случаях заболевания якобы неизвестным вирусом, которые были распространены в Telegram-канале&quot;, — говорится в материале.Ранее Telegram-канал Shot писал, что в стране заметили распространение нового заболевания, вызывающего кашель с кровью и высокую температуру.Согласно публикации, люди сначала чувствуют легкое недомогание, но через несколько дней их состояние ухудшается: они не могут даже встать с постели, у них высокая температура до 39 градусов и сильный кашель.
https://ria.ru/20250329/virus-2008139220.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, здоровье - общество
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Здоровье - Общество
Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о неизвестном вирусе

Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о заболеваниях неизвестным вирусом

© Fotolia / svetamartРебенок с высокой температурой
Ребенок с высокой температурой - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© Fotolia / svetamart
Ребенок с высокой температурой. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Роспотребнадзор взял под контроль сообщения о появлении в России неизвестного вируса, заявила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
«

"Специалисты Роспотребнадзора взяли на контроль сообщения о случаях заболевания якобы неизвестным вирусом, которые были распространены в Telegram-канале", — говорится в материале.

Ранее Telegram-канал Shot писал, что в стране заметили распространение нового заболевания, вызывающего кашель с кровью и высокую температуру.
Согласно публикации, люди сначала чувствуют легкое недомогание, но через несколько дней их состояние ухудшается: они не могут даже встать с постели, у них высокая температура до 39 градусов и сильный кашель.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияЗдоровье - Общество
 
 
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