https://ria.ru/20250329/virus-2008139220.html

СМИ: в России появился неизвестный вирус с тяжелыми симптомами

СМИ: в России появился неизвестный вирус с тяжелыми симптомами - РИА Новости, 29.03.2025

СМИ: в России появился неизвестный вирус с тяжелыми симптомами

В России появился неизвестный вирус, вызывающий кашель с кровью и высокую температуру, пишет Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T15:39:00+03:00

2025-03-29T15:39:00+03:00

2025-03-29T15:39:00+03:00

общество

россия

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004118527_0:0:2918:1642_1920x0_80_0_0_70a6c19690b61afbcda86bcbb11cac60.jpg

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В России появился неизвестный вирус, вызывающий кашель с кровью и высокую температуру, пишет Telegram-канал SHOT."Как стало известно SHOT, заболевшие неделями страдают от высокой температуры и сильного кашля с кровью, при этом у них отрицательные тесты на ковид и грипп", — говорится в сообщении.Согласно публикации, заболевшие сначала чувствуют легкое недомогание, но через несколько дней их состояние ухудшается: они не могут даже встать с постели, у них высокая температура до 39 градусов и сильный кашель.Одна из заразившихся рассказала, что кашель оставался даже после нескольких дней болезни и приема лекарств, а анализы на коронавирус и ОРВИ были отрицательными.Как указали журналисты, врачи пока не смогли определить, чем именно заразились пострадавшие.В марте Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией остановил публикацию еженедельных сводок о заболеваемости COVID-19.

https://ria.ru/20250223/virus-2001130584.html

https://ria.ru/20250220/rospotrebnadzor-2000603847.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, здоровье - общество