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СМИ: в России появился неизвестный вирус с тяжелыми симптомами - РИА Новости, 29.03.2025
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15:39 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/virus-2008139220.html
СМИ: в России появился неизвестный вирус с тяжелыми симптомами
СМИ: в России появился неизвестный вирус с тяжелыми симптомами - РИА Новости, 29.03.2025
СМИ: в России появился неизвестный вирус с тяжелыми симптомами
В России появился неизвестный вирус, вызывающий кашель с кровью и высокую температуру, пишет Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T15:39:00+03:00
2025-03-29T15:39:00+03:00
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В России появился неизвестный вирус, вызывающий кашель с кровью и высокую температуру, пишет Telegram-канал SHOT."Как стало известно SHOT, заболевшие неделями страдают от высокой температуры и сильного кашля с кровью, при этом у них отрицательные тесты на ковид и грипп", — говорится в сообщении.Согласно публикации, заболевшие сначала чувствуют легкое недомогание, но через несколько дней их состояние ухудшается: они не могут даже встать с постели, у них высокая температура до 39 градусов и сильный кашель.Одна из заразившихся рассказала, что кашель оставался даже после нескольких дней болезни и приема лекарств, а анализы на коронавирус и ОРВИ были отрицательными.Как указали журналисты, врачи пока не смогли определить, чем именно заразились пострадавшие.В марте Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией остановил публикацию еженедельных сводок о заболеваемости COVID-19.
https://ria.ru/20250223/virus-2001130584.html
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СМИ: в России появился неизвестный вирус с тяжелыми симптомами

SHOT: в России появился неизвестный вирус, вызывающий кашель с кровью

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБригада скорой медицинской помощи
Бригада скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В России появился неизвестный вирус, вызывающий кашель с кровью и высокую температуру, пишет Telegram-канал SHOT.
«
"Как стало известно SHOT, заболевшие неделями страдают от высокой температуры и сильного кашля с кровью, при этом у них отрицательные тесты на ковид и грипп", — говорится в сообщении.
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Согласно публикации, заболевшие сначала чувствуют легкое недомогание, но через несколько дней их состояние ухудшается: они не могут даже встать с постели, у них высокая температура до 39 градусов и сильный кашель.
Одна из заразившихся рассказала, что кашель оставался даже после нескольких дней болезни и приема лекарств, а анализы на коронавирус и ОРВИ были отрицательными.
Как указали журналисты, врачи пока не смогли определить, чем именно заразились пострадавшие.
В марте Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией остановил публикацию еженедельных сводок о заболеваемости COVID-19.
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