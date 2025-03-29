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Эксперты оценили российские вина еще 10 лет назад, заявил глава РАС - РИА Новости, 29.03.2025
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16:59 29.03.2025 (обновлено: 17:23 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/vino-2008151523.html
Эксперты оценили российские вина еще 10 лет назад, заявил глава РАС
Эксперты оценили российские вина еще 10 лет назад, заявил глава РАС - РИА Новости, 29.03.2025
Эксперты оценили российские вина еще 10 лет назад, заявил глава РАС
Перспективы российских вин иностранные дегустаторы оценили еще 10 лет назад, кроме того, в сегменте вина растет интерес к новым странам, рассказал президент... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T16:59:00+03:00
2025-03-29T17:23:00+03:00
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Перспективы российских вин иностранные дегустаторы оценили еще 10 лет назад, кроме того, в сегменте вина растет интерес к новым странам, рассказал президент российской ассоциации сомелье (РАС) Алексей Сидоров. "Еще 10 лет назад, когда я встречался с иностранцами, очень известными дегустаторами, которые составляют мировые рейтинги и когда они были на наших дегустациях, они мне тогда сказали, что за Россией будущее, через 10 лет вы будете в тренде", - рассказал Сидоров в кулуарах XXIV российского конкурса сомелье. Он также отметил, что на Западе есть классические вина, а также вина, которые делают уже много лет и специалисты уже их знают и "как-будто бы нет интереса". Именно поэтому заинтересованность к российским винам растет. "Много разных регионов, везде свои сорта, везде свой климат, своя почва, поэтому интерес к российскому вину есть", - добавил он. Кроме того, в России много автохтонных сортов винограда, которые могут выращивать только в определенных регионах и из них получаются интересные вина. "Сейчас идут еще только эксперименты, пытаются сделать купажи из разных сортов, сделать моносепажные вина (из одного сорта винограда - ред.). Поэтому, когда какой-то наш красностоп (донской сорт винограда - ред.) или кокур (крымский сорт винограда - ред.), которые еще не пробовали в других странах, появляется интерес, специалистам всегда интересно попробовать что-то новое", - подчеркнул президент РАС. Говоря об интересе к отечественному вину среди россиян, эксперт сказал, что развитие винной культуры в России идет "правильным образом". Позитивно влияет и открытие новых винных бутиков, ресторанов, а также предложения на государственном уровне, например, об обязательной доли российского вина в меню и винных картах ресторанов в 20%.
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россия, вино
Россия, Вино
Эксперты оценили российские вина еще 10 лет назад, заявил глава РАС

Глава РАС Сидоров: дегустаторы оценили российские вина еще 10 лет назад

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЦех розлива на винодельческом предприятии
Цех розлива на винодельческом предприятии - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Цех розлива на винодельческом предприятии. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Перспективы российских вин иностранные дегустаторы оценили еще 10 лет назад, кроме того, в сегменте вина растет интерес к новым странам, рассказал президент российской ассоциации сомелье (РАС) Алексей Сидоров.
"Еще 10 лет назад, когда я встречался с иностранцами, очень известными дегустаторами, которые составляют мировые рейтинги и когда они были на наших дегустациях, они мне тогда сказали, что за Россией будущее, через 10 лет вы будете в тренде", - рассказал Сидоров в кулуарах XXIV российского конкурса сомелье.
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Он также отметил, что на Западе есть классические вина, а также вина, которые делают уже много лет и специалисты уже их знают и "как-будто бы нет интереса". Именно поэтому заинтересованность к российским винам растет. "Много разных регионов, везде свои сорта, везде свой климат, своя почва, поэтому интерес к российскому вину есть", - добавил он.
Кроме того, в России много автохтонных сортов винограда, которые могут выращивать только в определенных регионах и из них получаются интересные вина. "Сейчас идут еще только эксперименты, пытаются сделать купажи из разных сортов, сделать моносепажные вина (из одного сорта винограда - ред.). Поэтому, когда какой-то наш красностоп (донской сорт винограда - ред.) или кокур (крымский сорт винограда - ред.), которые еще не пробовали в других странах, появляется интерес, специалистам всегда интересно попробовать что-то новое", - подчеркнул президент РАС.
Говоря об интересе к отечественному вину среди россиян, эксперт сказал, что развитие винной культуры в России идет "правильным образом". Позитивно влияет и открытие новых винных бутиков, ресторанов, а также предложения на государственном уровне, например, об обязательной доли российского вина в меню и винных картах ресторанов в 20%.
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