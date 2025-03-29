https://ria.ru/20250329/vino-2008151523.html

Эксперты оценили российские вина еще 10 лет назад, заявил глава РАС

Эксперты оценили российские вина еще 10 лет назад, заявил глава РАС - РИА Новости, 29.03.2025

Эксперты оценили российские вина еще 10 лет назад, заявил глава РАС

Перспективы российских вин иностранные дегустаторы оценили еще 10 лет назад, кроме того, в сегменте вина растет интерес к новым странам, рассказал президент... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T16:59:00+03:00

2025-03-29T16:59:00+03:00

2025-03-29T17:23:00+03:00

россия

вино

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991839962_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_b40fd2f1575961dd66c9820b9f00628a.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Перспективы российских вин иностранные дегустаторы оценили еще 10 лет назад, кроме того, в сегменте вина растет интерес к новым странам, рассказал президент российской ассоциации сомелье (РАС) Алексей Сидоров. "Еще 10 лет назад, когда я встречался с иностранцами, очень известными дегустаторами, которые составляют мировые рейтинги и когда они были на наших дегустациях, они мне тогда сказали, что за Россией будущее, через 10 лет вы будете в тренде", - рассказал Сидоров в кулуарах XXIV российского конкурса сомелье. Он также отметил, что на Западе есть классические вина, а также вина, которые делают уже много лет и специалисты уже их знают и "как-будто бы нет интереса". Именно поэтому заинтересованность к российским винам растет. "Много разных регионов, везде свои сорта, везде свой климат, своя почва, поэтому интерес к российскому вину есть", - добавил он. Кроме того, в России много автохтонных сортов винограда, которые могут выращивать только в определенных регионах и из них получаются интересные вина. "Сейчас идут еще только эксперименты, пытаются сделать купажи из разных сортов, сделать моносепажные вина (из одного сорта винограда - ред.). Поэтому, когда какой-то наш красностоп (донской сорт винограда - ред.) или кокур (крымский сорт винограда - ред.), которые еще не пробовали в других странах, появляется интерес, специалистам всегда интересно попробовать что-то новое", - подчеркнул президент РАС. Говоря об интересе к отечественному вину среди россиян, эксперт сказал, что развитие винной культуры в России идет "правильным образом". Позитивно влияет и открытие новых винных бутиков, ресторанов, а также предложения на государственном уровне, например, об обязательной доли российского вина в меню и винных картах ресторанов в 20%.

https://ria.ru/20250328/roskachestvo-2007852712.html

https://ria.ru/20250328/pekin-2008024065.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вино