https://ria.ru/20250329/vilfand-2008073202.html

Вильфанд оценил вероятность появления снега на майских праздниках

Вильфанд оценил вероятность появления снега на майских праздниках - РИА Новости, 29.03.2025

Вильфанд оценил вероятность появления снега на майских праздниках

Появление снежного покрова в центре европейской части России на майских праздниках, как в прошлом году, маловероятно, поскольку это было уникальным явлением,... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T03:32:00+03:00

2025-03-29T03:32:00+03:00

2025-03-29T03:38:00+03:00

общество

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574581146_0:45:3118:1799_1920x0_80_0_0_5fbb78c8db580b9cbcbfa94b3a22b0a9.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Появление снежного покрова в центре европейской части России на майских праздниках, как в прошлом году, маловероятно, поскольку это было уникальным явлением, однако в апреле снег еще обязательно будет, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В прошлом году было не просто редкое, уникальное событие, никогда ещё не было установления временного снежного покрова 9 мая в центре европейской части России. Но в апреле обязательно ещё будет снег. Вообще не бывает апреля, чтобы совсем не было снега, самое главное, что не будет устойчивого снега, устойчивых сильных холодов, только временные", - сказал Вильфанд.

https://ria.ru/20250325/pogoda-2007087936.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр