https://ria.ru/20250329/vilfand-2008073202.html
Вильфанд оценил вероятность появления снега на майских праздниках
Вильфанд оценил вероятность появления снега на майских праздниках - РИА Новости, 29.03.2025
Вильфанд оценил вероятность появления снега на майских праздниках
Появление снежного покрова в центре европейской части России на майских праздниках, как в прошлом году, маловероятно, поскольку это было уникальным явлением,... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T03:32:00+03:00
2025-03-29T03:32:00+03:00
2025-03-29T03:38:00+03:00
общество
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Появление снежного покрова в центре европейской части России на майских праздниках, как в прошлом году, маловероятно, поскольку это было уникальным явлением, однако в апреле снег еще обязательно будет, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В прошлом году было не просто редкое, уникальное событие, никогда ещё не было установления временного снежного покрова 9 мая в центре европейской части России. Но в апреле обязательно ещё будет снег. Вообще не бывает апреля, чтобы совсем не было снега, самое главное, что не будет устойчивого снега, устойчивых сильных холодов, только временные", - сказал Вильфанд.
https://ria.ru/20250325/pogoda-2007087936.html
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общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд оценил вероятность появления снега на майских праздниках
Вильфанд: появление снега на майских праздниках маловероятно