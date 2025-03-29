Victoria's Secret готовится вернуться в Россию
Victoria's Secret подала две заявки на регистрацию товарного знака в Роспатент
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкДевушки у закрытого магазина одежды Victoria's Secret в ТЦ "Охотный ряд" в Москве
Девушки у закрытого магазина одежды Victoria's Secret в ТЦ "Охотный ряд" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Ушедший из России бренд нижнего белья Victoria's Secret может снова начать работу в стране, компания подала две заявки на регистрацию товарного знака в Роспатент, выяснило РИА Новости, изучив базу ведомства.
Бренд подал заявки 24 и 25 марта. В качестве заявителя в документах указан "Викториа'с Сикрет Сторс Брэнд Менеджмент". Согласно заявкам, компания планирует производить и продавать в России нижнее белье, спортивную одежду, косметические средства и ряд других товаров.
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"Логотип "VS" с подписью Victoria's Secret - регистрируется в России впервые c 2016 года. Предыдущая регистрация по 03 и 25 классу была сделана в 2016 году", - рассказала РИА Новости генеральный директор компании Онлайн Патент Алина Акиншина. Она отметила, что компания может быть обеспокоена возможностью аннулирования более "старых" товарных знаков и "защищает" их от прекращения права по неиспользованию.
Бренд Victoria's Secret приостановил работу интернет-магазина и розничных торговых точек в России в марте 2022 года. Компания специализируется на продаже женского нижнего белья, купальников, одежды и парфюмерии.
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