https://ria.ru/20250329/victoria-2008106025.html

Victoria's Secret готовится вернуться в Россию

Victoria's Secret готовится вернуться в Россию - РИА Новости, 29.03.2025

Victoria's Secret готовится вернуться в Россию

Ушедший из России бренд нижнего белья Victoria's Secret может снова начать работу в стране, компания подала две заявки на регистрацию товарного знака в... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T12:14:00+03:00

2025-03-29T12:14:00+03:00

2025-03-29T12:14:00+03:00

экономика

россия

victoria's secret

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777478326_0:3:3048:1718_1920x0_80_0_0_1b79b2b284248fa5e797a1aae7ee7d59.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Ушедший из России бренд нижнего белья Victoria's Secret может снова начать работу в стране, компания подала две заявки на регистрацию товарного знака в Роспатент, выяснило РИА Новости, изучив базу ведомства. Бренд подал заявки 24 и 25 марта. В качестве заявителя в документах указан "Викториа'с Сикрет Сторс Брэнд Менеджмент". Согласно заявкам, компания планирует производить и продавать в России нижнее белье, спортивную одежду, косметические средства и ряд других товаров. "Логотип "VS" с подписью Victoria's Secret - регистрируется в России впервые c 2016 года. Предыдущая регистрация по 03 и 25 классу была сделана в 2016 году", - рассказала РИА Новости генеральный директор компании Онлайн Патент Алина Акиншина. Она отметила, что компания может быть обеспокоена возможностью аннулирования более "старых" товарных знаков и "защищает" их от прекращения права по неиспользованию. Бренд Victoria's Secret приостановил работу интернет-магазина и розничных торговых точек в России в марте 2022 года. Компания специализируется на продаже женского нижнего белья, купальников, одежды и парфюмерии.

https://ria.ru/20250328/rossija-2007899249.html

https://ria.ru/20250221/rossija-2000690029.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, victoria's secret