https://ria.ru/20250329/veselovka-2008121444.html
ВС России освободили Веселовку в Сумской области
ВС России освободили Веселовку в Сумской области - РИА Новости, 29.03.2025
ВС России освободили Веселовку в Сумской области
Российские военнослужащие освободили населенный пункт Веселовка в Сумской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T13:50:00+03:00
2025-03-29T13:50:00+03:00
2025-03-29T14:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сумская область
веселовка
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российские военнослужащие освободили населенный пункт Веселовка в Сумской области, сообщили в Минобороны."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Веселовка Сумской области", — указано в сводке ведомства об отражении попытки вторжения ВСУ в Курскую область.Российские бойцы также поразили формирования пяти украинских бригад в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня Курской области. В свою очередь, авиация и артиллерия успешно ударили по живой силе и технике противника в тех же районах, а также в 20 населенных пунктах Сумской области.В министерстве подчеркнули, что Вооруженные силы продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.
https://ria.ru/20250329/plan-2008088432.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сумская область, веселовка
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Веселовка
ВС России освободили Веселовку в Сумской области
Минобороны сообщило об освобождении Веселовки в Сумской области