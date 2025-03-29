https://ria.ru/20250329/veselovka-2008121444.html

ВС России освободили Веселовку в Сумской области

ВС России освободили Веселовку в Сумской области - РИА Новости, 29.03.2025

ВС России освободили Веселовку в Сумской области

Российские военнослужащие освободили населенный пункт Веселовка в Сумской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T13:50:00+03:00

2025-03-29T13:50:00+03:00

2025-03-29T14:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

сумская область

веселовка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007916560_0:79:1154:728_1920x0_80_0_0_aa1f948ed092f0fb78e2474a43213f9f.jpg

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российские военнослужащие освободили населенный пункт Веселовка в Сумской области, сообщили в Минобороны."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Веселовка Сумской области", — указано в сводке ведомства об отражении попытки вторжения ВСУ в Курскую область.Российские бойцы также поразили формирования пяти украинских бригад в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня Курской области. В свою очередь, авиация и артиллерия успешно ударили по живой силе и технике противника в тех же районах, а также в 20 населенных пунктах Сумской области.В министерстве подчеркнули, что Вооруженные силы продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.

https://ria.ru/20250329/plan-2008088432.html

россия

сумская область

веселовка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сумская область, веселовка