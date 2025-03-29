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Веселкина похоронили на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 29.03.2025
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Культура
 
15:32 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/veselkin-2008138248.html
Веселкина похоронили на Троекуровском кладбище
Веселкина похоронили на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 29.03.2025
Веселкина похоронили на Троекуровском кладбище
Заслуженного артиста России, ведущего актера Российского академического молодежного театра (РАМТ) Алексея Веселкина похоронили на Троекуровском кладбище,... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T15:32:00+03:00
2025-03-29T15:32:00+03:00
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Заслуженного артиста России, ведущего актера Российского академического молодежного театра (РАМТ) Алексея Веселкина похоронили на Троекуровском кладбище, передает корреспондент РИА Новости. Веселкин скончался 26 марта в возрасте 63 лет. Сын артиста Алексей Веселкин-младший подтвердил РИА Новости сообщение о смерти отца и добавил, что тот умер после продолжительной болезни. "Он целый год боролся. Вот в воскресенье он провел эфир, я приехал в этот момент, сказал: "Что-то мне плохо стало". Вот с этого момента он раз - и все, как бы стал исчезать. Но как он провел этот эфир! Я ехал в машине, слушал. Это два разных человека. Он не мог позволить, чтобы кто-то знал об этом (о болезни - ред.). Он не хотел, чтобы его жалели. Он хотел быть таким, каким он был всю жизнь", - сказал сын артиста Алексей Веселкин-младший. Проводить в последний путь артиста пришли сотни людей - родные, друзья, поклонники, однокурсники, коллеги по цеху, артисты РАМТ. Среди них: худрук театра, народный артист РСФСР Алексей Бородин, главный режиссер РАМТ, заслуженная артистка РФ Марина Брусникина, режиссер, народный артист РФ Алексей Блохин, ректор Школы-студии МХАТ, заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий, актеры Александр Суворов, Михаил Полицеймако, ведущие радио "Маяк" - Сергей Стиллавин, Рустам Вахидов, Виктория Колосова, телеведущая Ксения Стриж и другие. Траурные венки направили министерство культуры РФ, коллектив РАМТ. "Папа играл главную роль Фандорина в спектакле "Инь Ян". Там есть слова: и на букву "а" - альтруизм, и на букву "б" - благородство, и на букву "в" - верность, и на букву "д" - достоинство… Все эти вещи он в себе сочетал. Я его люблю, мы все его любим. Папа, спасибо тебе большое за то, что показал эту жизнь и то, как правильно жить своим примером", - заключил Веселкин-младший. Веселкин был принят в труппу РАМТ (Центрального Детского театра) в 1983 году сразу после окончания Театрального училища имени Щукина. За 42 года в театре он сыграл порядка 60 ролей.
https://ria.ru/20250327/veselkin-2007651984.html
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россия, алексей веселкин, алексей бородин, марина брусникина, театральное училище имени щукина, рсфср
Культура, Россия, Алексей Веселкин, Алексей Бородин, Марина Брусникина, Театральное училище имени Щукина, РСФСР
Веселкина похоронили на Троекуровском кладбище

Заслуженного артиста России Веселкина похоронили на Троекуровском кладбище

© РИА НовостиЦеремония прощания с заслуженным артистом России Алексеем Веселкиным
Церемония прощания с заслуженным артистом России Алексеем Веселкиным - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости
Церемония прощания с заслуженным артистом России Алексеем Веселкиным
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Заслуженного артиста России, ведущего актера Российского академического молодежного театра (РАМТ) Алексея Веселкина похоронили на Троекуровском кладбище, передает корреспондент РИА Новости.
Веселкин скончался 26 марта в возрасте 63 лет. Сын артиста Алексей Веселкин-младший подтвердил РИА Новости сообщение о смерти отца и добавил, что тот умер после продолжительной болезни.
«
"Он целый год боролся. Вот в воскресенье он провел эфир, я приехал в этот момент, сказал: "Что-то мне плохо стало". Вот с этого момента он раз - и все, как бы стал исчезать. Но как он провел этот эфир! Я ехал в машине, слушал. Это два разных человека. Он не мог позволить, чтобы кто-то знал об этом (о болезни - ред.). Он не хотел, чтобы его жалели. Он хотел быть таким, каким он был всю жизнь", - сказал сын артиста Алексей Веселкин-младший.
Проводить в последний путь артиста пришли сотни людей - родные, друзья, поклонники, однокурсники, коллеги по цеху, артисты РАМТ. Среди них: худрук театра, народный артист РСФСР Алексей Бородин, главный режиссер РАМТ, заслуженная артистка РФ Марина Брусникина, режиссер, народный артист РФ Алексей Блохин, ректор Школы-студии МХАТ, заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий, актеры Александр Суворов, Михаил Полицеймако, ведущие радио "Маяк" - Сергей Стиллавин, Рустам Вахидов, Виктория Колосова, телеведущая Ксения Стриж и другие.
Траурные венки направили министерство культуры РФ, коллектив РАМТ.
«
"Папа играл главную роль Фандорина в спектакле "Инь Ян". Там есть слова: и на букву "а" - альтруизм, и на букву "б" - благородство, и на букву "в" - верность, и на букву "д" - достоинство… Все эти вещи он в себе сочетал. Я его люблю, мы все его любим. Папа, спасибо тебе большое за то, что показал эту жизнь и то, как правильно жить своим примером", - заключил Веселкин-младший.
Веселкин был принят в труппу РАМТ (Центрального Детского театра) в 1983 году сразу после окончания Театрального училища имени Щукина. За 42 года в театре он сыграл порядка 60 ролей.
Алексей Веселкин - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Биография Алексея Веселкина
27 марта, 12:31
 
КультураРоссияАлексей ВеселкинАлексей БородинМарина БрусникинаТеатральное училище имени ЩукинаРСФСР
 
 
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