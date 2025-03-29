https://ria.ru/20250329/veselkin-2008138248.html

Веселкина похоронили на Троекуровском кладбище

Веселкина похоронили на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 29.03.2025

Веселкина похоронили на Троекуровском кладбище

Заслуженного артиста России, ведущего актера Российского академического молодежного театра (РАМТ) Алексея Веселкина похоронили на Троекуровском кладбище,... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T15:32:00+03:00

2025-03-29T15:32:00+03:00

2025-03-29T15:32:00+03:00

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алексей веселкин

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марина брусникина

театральное училище имени щукина

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Заслуженного артиста России, ведущего актера Российского академического молодежного театра (РАМТ) Алексея Веселкина похоронили на Троекуровском кладбище, передает корреспондент РИА Новости. Веселкин скончался 26 марта в возрасте 63 лет. Сын артиста Алексей Веселкин-младший подтвердил РИА Новости сообщение о смерти отца и добавил, что тот умер после продолжительной болезни. "Он целый год боролся. Вот в воскресенье он провел эфир, я приехал в этот момент, сказал: "Что-то мне плохо стало". Вот с этого момента он раз - и все, как бы стал исчезать. Но как он провел этот эфир! Я ехал в машине, слушал. Это два разных человека. Он не мог позволить, чтобы кто-то знал об этом (о болезни - ред.). Он не хотел, чтобы его жалели. Он хотел быть таким, каким он был всю жизнь", - сказал сын артиста Алексей Веселкин-младший. Проводить в последний путь артиста пришли сотни людей - родные, друзья, поклонники, однокурсники, коллеги по цеху, артисты РАМТ. Среди них: худрук театра, народный артист РСФСР Алексей Бородин, главный режиссер РАМТ, заслуженная артистка РФ Марина Брусникина, режиссер, народный артист РФ Алексей Блохин, ректор Школы-студии МХАТ, заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий, актеры Александр Суворов, Михаил Полицеймако, ведущие радио "Маяк" - Сергей Стиллавин, Рустам Вахидов, Виктория Колосова, телеведущая Ксения Стриж и другие. Траурные венки направили министерство культуры РФ, коллектив РАМТ. "Папа играл главную роль Фандорина в спектакле "Инь Ян". Там есть слова: и на букву "а" - альтруизм, и на букву "б" - благородство, и на букву "в" - верность, и на букву "д" - достоинство… Все эти вещи он в себе сочетал. Я его люблю, мы все его любим. Папа, спасибо тебе большое за то, что показал эту жизнь и то, как правильно жить своим примером", - заключил Веселкин-младший. Веселкин был принят в труппу РАМТ (Центрального Детского театра) в 1983 году сразу после окончания Театрального училища имени Щукина. За 42 года в театре он сыграл порядка 60 ролей.

https://ria.ru/20250327/veselkin-2007651984.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, алексей веселкин, алексей бородин, марина брусникина, театральное училище имени щукина, рсфср