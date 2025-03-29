https://ria.ru/20250329/veselkin-2008113271.html

В РАМТе простились с актером Веселкиным

В РАМТе простились с актером Веселкиным - РИА Новости, 29.03.2025

В РАМТе простились с актером Веселкиным

Церемония прощания с заслуженным артистом России Алексеем Веселкиным завершилась в Российском академическом молодежном театре (РАМТ), передает корреспондент РИА РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T13:16:00+03:00

2025-03-29T13:16:00+03:00

2025-03-29T13:16:00+03:00

культура

россия

рсфср

алексей веселкин

сергей стиллавин

алексей бородин

театральное училище имени щукина

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Церемония прощания с заслуженным артистом России Алексеем Веселкиным завершилась в Российском академическом молодежном театре (РАМТ), передает корреспондент РИА Новости. Веселкин скончался 26 марта в возрасте 63 лет. Сын артиста Алексей Веселкин-младший подтвердил РИА Новости сообщение о смерти отца, добавив, что тот умер после продолжительной болезни. "Для всех нас сегодняшний день и уход Леши - это такая личная история и потеря… Я думаю, как Лешу определить? Это такая жажда жизни. Иначе он не мог... Он мог работать с утра до ночи здесь в театре, репетировать и играть, работать на "Маяке", что он страшно любил и чем очень гордился, участвовать в тысячах каких-то проектов… Душа, как и Леша, остается с нами, она наполняет нас всех сейчас и этот зал", - сказал худрук театра, народный артист РСФСР Алексей Бородин. Проводить в последний путь артиста пришли сотни людей - родные, друзья, поклонники, однокурсники, коллеги по цеху, артисты РАМТа. Среди них режиссер, народный артист РФ Алексей Блохин, актеры Александр Суворов, Михаил Полицеймако, сын артиста Алексей Веселкин-младший, телеведущая Ксения Стриж и другие. "Как же нам не хватает таких светлых людей! Я ничего не знал, как многие из нас. Где-то неделю назад он позвонил, мне показалось, что голосок такой грустненький. Я подумал: "Мало ли что бывает…". А бывает не мало ли что, бывает вот такое. Мы с ним ровесники: он 43 года в театре, я в театре рядом 43 года. Да, было радио, было телевидение, но театр для него главное. Именно про таких прекрасных преданных театру людей говорят, что театр – дом… Дорогой мой дружище, я не стесняюсь слез. Я поплачу за тебя. Прости меня, что не смог тебе помочь. Спи спокойно", - такими словами простился с Веселкиным ректор Школы-студии МХАТ, заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий. Кроме того, проститься с актером и телеведущим пришли его друзья, ведущие радио "Маяк" - Сергей Стиллавин, Рустам Вахидов, Виктория Колосова. "Я не считаю нужным говорить, что мы с ним прощаемся. Естественно, мы с ним не прощаемся… Вы знаете, когда я его встретил, произошла какая-то магия. Ощущение, что он всегда был в жизни. Я рад за то, что в глаза ему много раз говорил, что я его люблю по-мужски. Да, это очень важно делать. Мы с возрастом теряем все больше и больше людей. Нужно любить человека, когда он здесь, с вами. Призываю всех говорить о любви в глаза, не стесняясь, не откладывая… Он был одним из немногих "формулы" - идеальный советский русский человек... Леша, я очень тебя люблю", - сказал Стиллавин, прощаясь с Веселкиным. Траурные венки направили министерство культуры РФ, коллектив РАМТа. На протяжении траурной церемонии все пришедшие проститься с Веселкиным несли бесконечное число цветов, многие не могли сдержать слез. После наедине с Веселкиным в зале остались семья и труппа. "Когда смерть, болезнь забирает, как нам кажется, не вовремя таких вот людей, которые еще полны сил на любовь к жизни, то встает вопрос: "Почему? За что?". Но на этот вопрос ответа нет. В этом есть божий промысел - душа бессмертна. Его душа будет здесь", - сказала главный режиссер РАМТа, заслуженная артистка РФ Марина Брусникина. Веселкин был принят в труппу РАМТа (Центрального Детского театра) в 1983 году сразу после окончания Театрального училища имени Щукина. За 42 года в театре он сыграл порядка 60 ролей.

https://ria.ru/20250327/veselkin-2007651984.html

https://ria.ru/20250327/veselkin-2007732056.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, рсфср, алексей веселкин, сергей стиллавин, алексей бородин, театральное училище имени щукина