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В США произошла стрельба на домашней вечеринке с подростками - РИА Новости, 29.03.2025
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18:50 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/vecherinka-2008164136.html
В США произошла стрельба на домашней вечеринке с подростками
В США произошла стрельба на домашней вечеринке с подростками - РИА Новости, 29.03.2025
В США произошла стрельба на домашней вечеринке с подростками
Два человека погибли, несколько пострадали в результате стрельбы на вечеринке в американской Такоме, сообщает телеканал ABC. РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T18:50:00+03:00
2025-03-29T18:50:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Два человека погибли, несколько пострадали в результате стрельбы на вечеринке в американской Такоме, сообщает телеканал ABC. Как говорится в сообщении, полицейские в штате Вашингтон прибыли на вызов в ночь на субботу к месту проведения домашней вечеринки, обнаружив несколько десятков несовершеннолетних, разбегающихся от дома. В полицию пожаловались на драку на улице, по прибытии офицеры обнаружили скончавшегося юношу и пятерых раненых, один из которых умер в больнице, уточняет телеканал. Возраст жертв составляет от 16 до 21 года, один несовершеннолетний был арестован.
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в мире, сша
В мире, США
В США произошла стрельба на домашней вечеринке с подростками

В американском Такоме два человека погибли при стрельбе на домашней вечеринке

© Fotolia / Dominik HerzПолиция США
Полиция США - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© Fotolia / Dominik Herz
Полиция США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Два человека погибли, несколько пострадали в результате стрельбы на вечеринке в американской Такоме, сообщает телеканал ABC.
Как говорится в сообщении, полицейские в штате Вашингтон прибыли на вызов в ночь на субботу к месту проведения домашней вечеринки, обнаружив несколько десятков несовершеннолетних, разбегающихся от дома.
В полицию пожаловались на драку на улице, по прибытии офицеры обнаружили скончавшегося юношу и пятерых раненых, один из которых умер в больнице, уточняет телеканал. Возраст жертв составляет от 16 до 21 года, один несовершеннолетний был арестован.
Американская полиция на месте преступления - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
В Техасе шесть человек пострадали при стрельбе в ночном клубе
23 марта, 19:00
 
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