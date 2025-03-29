https://ria.ru/20250329/uraza-bayram-2008181941.html
Муфтий Гайнутдин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Муфтий Гайнутдин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам - РИА Новости, 29.03.2025
Муфтий Гайнутдин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Равиль Гайнутдин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам (Ид-аль-Фитр), пожелав мира, благополучия... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T21:21:00+03:00
2025-03-29T21:21:00+03:00
2025-03-29T22:22:00+03:00
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Равиль Гайнутдин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам (Ид-аль-Фитр), пожелав мира, благополучия семьям и всему Отечеству. Ураза-байрам или Ид-аль-Фитр - исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан, в течение которого мусульманам запрещается есть и пить от рассвета и до заката. В 2025 году Ураза-байрам отмечается 30 марта. "Поздравляю всех единоверцев, моих братьев и сестер, с завершением того великого испытания и укрепления нашей веры, каковым является Рамадан, и с наступлением праздника очищения - Ид аль-Фитр! Все мы молим Господа миров о мире, о торжестве истины над невежеством и несправедливостью, о благополучии наших семей и всего нашего Отечества", - говорится в поздравлении муфтия Гайнутдина, опубликованном на сайте ДУМ РФ. Муфтий отметил, что месяц Рамадан был "наполнен многими праведными деяниями", десятки тысяч продовольственных пакетов было передано малоимущим, бедным, людям пожилого возраста, детским домам и приютам, госпиталям и больницам, а так же направлена гуманитарная помощь воинским частям и добровольческим отрядам. "Всевышний Аллах оказал человеку неисчислимое количество милостей и объяснил какие дела ведут к благу и счастью. Он велел спешить делать благое и не совершать порицаемое. Он велел, чтобы каждый человек стремился к обеспечению счастья для всего человечества, чтобы отношения людей основывались на любви, доверии, уважении, сострадании и взаимопомощи. Чтобы каждый из них был готов протянуть другому руку помощи, придерживался благонравия, отличался добротой и дружелюбием, говорил только хорошие слова. Благодаря всему этому, человек может достигнуть успеха, а все люди в целом смогут обрести благо в обоих мирах", - говорится в поздравлении.
https://ria.ru/20250326/noch-2007471024.html
https://ria.ru/20250329/uraza-bayram-1866604876.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, равиль гайнутдин, религиозные праздники, ислам, ураза-байрам
Религия, Россия, Равиль Гайнутдин, Религиозные праздники, Ислам, Ураза-байрам
Муфтий Гайнутдин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Глава ДУМ муфтий Гайнутдин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Равиль Гайнутдин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам (Ид-аль-Фитр), пожелав мира, благополучия семьям и всему Отечеству.
Ураза-байрам или Ид-аль-Фитр - исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан, в течение которого мусульманам запрещается есть и пить от рассвета и до заката. В 2025 году Ураза-байрам отмечается 30 марта.
«
"Поздравляю всех единоверцев, моих братьев и сестер, с завершением того великого испытания и укрепления нашей веры, каковым является Рамадан, и с наступлением праздника очищения - Ид аль-Фитр! Все мы молим Господа миров о мире, о торжестве истины над невежеством и несправедливостью, о благополучии наших семей и всего нашего Отечества", - говорится в поздравлении муфтия Гайнутдина
, опубликованном на сайте ДУМ РФ
.
Муфтий отметил, что месяц Рамадан был "наполнен многими праведными деяниями", десятки тысяч продовольственных пакетов было передано малоимущим, бедным, людям пожилого возраста, детским домам и приютам, госпиталям и больницам, а так же направлена гуманитарная помощь воинским частям и добровольческим отрядам.
"Всевышний Аллах оказал человеку неисчислимое количество милостей и объяснил какие дела ведут к благу и счастью. Он велел спешить делать благое и не совершать порицаемое. Он велел, чтобы каждый человек стремился к обеспечению счастья для всего человечества, чтобы отношения людей основывались на любви, доверии, уважении, сострадании и взаимопомощи. Чтобы каждый из них был готов протянуть другому руку помощи, придерживался благонравия, отличался добротой и дружелюбием, говорил только хорошие слова. Благодаря всему этому, человек может достигнуть успеха, а все люди в целом смогут обрести благо в обоих мирах", - говорится в поздравлении.