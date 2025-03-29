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Сторонники ПЦУ захватили два храма УПЦ в Киевской области - РИА Новости, 29.03.2025
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Религия
 
14:53 29.03.2025 (обновлено: 15:01 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/upts-2008133385.html
Сторонники ПЦУ захватили два храма УПЦ в Киевской области
Сторонники ПЦУ захватили два храма УПЦ в Киевской области - РИА Новости, 29.03.2025
Сторонники ПЦУ захватили два храма УПЦ в Киевской области
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) силой захватили два храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Белая Церковь, РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T14:53:00+03:00
2025-03-29T15:01:00+03:00
религия
белая церковь (город)
киевская область
россия
дмитрий корчинский
владимир зеленский
православная церковь украины (пцу)
украинская православная церковь
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) силой захватили два храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Белая Церковь, расположенном в Киевской области, сообщает Союз православных журналистов. "Представители ПЦУ захватили еще два храма в городе Белая Церковь Киевской области: в честь Рождества Христова и в честь блаженной Ксении Петербургской. В епархиальной пресс-службе рассказали, что захват произошел по привычному отработанному сценарию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Союза православных журналистов. После окончания комендантского часа, как передают журналисты, клирики ПЦУ в присутствии полиции и "молодых людей спортивного телосложения" повредили замки и проникли внутрь храмов. Украинский националист Дмитрий Корчинский в октябре прошлого года заявлял, что владеет методикой по захвату храмов канонической УПЦ, утверждал, что его сторонники активно ее применяют. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
https://ria.ru/20250328/oon-2008029312.html
https://ria.ru/20250307/ukraina-2003619157.html
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белая церковь (город), киевская область, россия, дмитрий корчинский, владимир зеленский, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, московский патриархат
Религия, Белая Церковь (город), Киевская область, Россия, Дмитрий Корчинский, Владимир Зеленский, Православная церковь Украины (ПЦУ), Украинская православная церковь, Московский Патриархат
Сторонники ПЦУ захватили два храма УПЦ в Киевской области

Союз православных журналистов: рейдеры захватили 2 храма УПЦ в Киевской области

© Фото : Владимир ЧервинскийХрам Блаженной Ксении Петербургской УПЦ в Белой Церкви
Храм Блаженной Ксении Петербургской УПЦ в Белой Церкви - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© Фото : Владимир Червинский
Храм Блаженной Ксении Петербургской УПЦ в Белой Церкви
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) силой захватили два храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Белая Церковь, расположенном в Киевской области, сообщает Союз православных журналистов.
«
"Представители ПЦУ захватили еще два храма в городе Белая Церковь Киевской области: в честь Рождества Христова и в честь блаженной Ксении Петербургской. В епархиальной пресс-службе рассказали, что захват произошел по привычному отработанному сценарию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Союза православных журналистов.
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Россия призвала ООН принять меры после захвата пещер Киево-Печерской лавры
28 марта, 18:56
После окончания комендантского часа, как передают журналисты, клирики ПЦУ в присутствии полиции и "молодых людей спортивного телосложения" повредили замки и проникли внутрь храмов.
Украинский националист Дмитрий Корчинский в октябре прошлого года заявлял, что владеет методикой по захвату храмов канонической УПЦ, утверждал, что его сторонники активно ее применяют.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
Сторонники ПЦУ захватили Свято-Успенский храм УПЦ в селе Комаровцы Черновицкой области Украины - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
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7 марта, 13:47
 
РелигияБелая Церковь (город)Киевская областьРоссияДмитрий КорчинскийВладимир ЗеленскийПравославная церковь Украины (ПЦУ)Украинская православная церковьМосковский Патриархат
 
 
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