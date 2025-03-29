https://ria.ru/20250329/upts-2008133385.html

Сторонники ПЦУ захватили два храма УПЦ в Киевской области

Сторонники ПЦУ захватили два храма УПЦ в Киевской области - РИА Новости, 29.03.2025

Сторонники ПЦУ захватили два храма УПЦ в Киевской области

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) силой захватили два храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Белая Церковь, РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T14:53:00+03:00

2025-03-29T14:53:00+03:00

2025-03-29T15:01:00+03:00

религия

белая церковь (город)

киевская область

россия

дмитрий корчинский

владимир зеленский

православная церковь украины (пцу)

украинская православная церковь

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) силой захватили два храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Белая Церковь, расположенном в Киевской области, сообщает Союз православных журналистов. "Представители ПЦУ захватили еще два храма в городе Белая Церковь Киевской области: в честь Рождества Христова и в честь блаженной Ксении Петербургской. В епархиальной пресс-службе рассказали, что захват произошел по привычному отработанному сценарию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Союза православных журналистов. После окончания комендантского часа, как передают журналисты, клирики ПЦУ в присутствии полиции и "молодых людей спортивного телосложения" повредили замки и проникли внутрь храмов. Украинский националист Дмитрий Корчинский в октябре прошлого года заявлял, что владеет методикой по захвату храмов канонической УПЦ, утверждал, что его сторонники активно ее применяют. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.

https://ria.ru/20250328/oon-2008029312.html

https://ria.ru/20250307/ukraina-2003619157.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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