https://ria.ru/20250329/ukraina-2008186263.html

"Полон решимости". СМИ раскрыли, что задумал киевский режим

"Полон решимости". СМИ раскрыли, что задумал киевский режим - РИА Новости, 29.03.2025

"Полон решимости". СМИ раскрыли, что задумал киевский режим

Киевский режим будет стремиться к разжиганию конфликта на Украине вместо его урегулирования, пишет бразильский аналитик Центра геостратегических исследований... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T23:16:00+03:00

2025-03-29T23:16:00+03:00

2025-03-29T23:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Киевский режим будет стремиться к разжиганию конфликта на Украине вместо его урегулирования, пишет бразильский аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для Strategic Culture."Самым большим препятствием к миру является киевский режим, который продолжает отвергать любую возможность деэскалации. Несмотря на мирные усилия, возглавляемые Трампом, украинское правительство остается бескомпромиссным, подпитываемым воинственной риторикой и безусловной поддержкой безответственных европейских государств. Вместо того чтобы искать мир, Киев, похоже, полон решимости интенсифицировать боевые действия", — говорится в публикации.По словам автора, Владимир Зеленский и его союзники полагают, что, поддерживая высокий уровень напряженности, они смогут добиться усиления военной поддержки, ужесточения антироссийских санкций и даже прямого военного вмешательства со стороны Запада, что серьезно препятствует установлению мира на Украине. Доказательством этому, как отмечает журналист, служит нарушение со стороны Киева договоренности не наносить удары по энергетическим объектам.На прошлой неделе президент Владимир Путин побеседовал по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Позднее Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.Но всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США киевский режим атаковал тремя беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае. Этот удар стал первым в целой серии атак по энергоинфраструктуре, нанесенных ВСУ во время прекращения огня.В пятницу в Минобороны России сообщили, что около 10:20 мск киевский режим ударом HIMARS фактически уничтожил ГИС "Суджа". Как отметили в ведомстве, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. А представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.

https://ria.ru/20250329/zelenskiy-2008164985.html

https://ria.ru/20250329/konflikt-2008155692.html

https://ria.ru/20250329/ukraina-2008138068.html

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в мире, украина, дональд трамп, европа, владимир зеленский