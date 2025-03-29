https://ria.ru/20250329/ukraina-2008177832.html

На Украине захотели создать космические войска

На Украине захотели создать космические войска - РИА Новости, 29.03.2025

На Украине захотели создать космические войска

Министерство обороны Украины учредило управление космической политики, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram-канале, ссылаясь на заместителя министра... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T21:39:00+03:00

2025-03-29T21:39:00+03:00

2025-03-29T22:22:00+03:00

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Министерство обороны Украины учредило управление космической политики, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram-канале, ссылаясь на заместителя министра обороны Екатерина Черногоренко."Министерство обороны Украины создало управление космической политики. Оно должно объединить государственные и частные компании, а также ученых космической отрасли для взаимодействия с украинским войском", — говорится в материале. Черногоренко заявила о создании управления на форуме Space For Ukraine. Как отмечается в публикации, оборонное ведомство планирует стать основным заказчиком космической техники, продуктов и услуг в республике. К 2030 году Украина хочет обладать национальными спутниками для оборонных целей, а также системой оповещений воздушных тревог и контроля космического пространства.Ранее, в декабре, министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью испанской газете Pais пожаловался, что Киев даже не в состоянии содержать ВСУ. В конце ноября Владимир Зеленский утвердил бюджет Украины на 2025 год c дефицитом более 37,3 миллиарда долларов. Киев планирует покрывать нехватку за счет помощи западных партнеров.

https://ria.ru/20250307/ssha-2003574146.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина