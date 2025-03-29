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На Украине захотели создать космические войска - РИА Новости, 29.03.2025
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21:39 29.03.2025 (обновлено: 22:22 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/ukraina-2008177832.html
На Украине захотели создать космические войска
На Украине захотели создать космические войска - РИА Новости, 29.03.2025
На Украине захотели создать космические войска
Министерство обороны Украины учредило управление космической политики, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram-канале, ссылаясь на заместителя министра... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T21:39:00+03:00
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Министерство обороны Украины учредило управление космической политики, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram-канале, ссылаясь на заместителя министра обороны Екатерина Черногоренко.&quot;Министерство обороны Украины создало управление космической политики. Оно должно объединить государственные и частные компании, а также ученых космической отрасли для взаимодействия с украинским войском&quot;, — говорится в материале. Черногоренко заявила о создании управления на форуме Space For Ukraine. Как отмечается в публикации, оборонное ведомство планирует стать основным заказчиком космической техники, продуктов и услуг в республике. К 2030 году Украина хочет обладать национальными спутниками для оборонных целей, а также системой оповещений воздушных тревог и контроля космического пространства.Ранее, в декабре, министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью испанской газете Pais пожаловался, что Киев даже не в состоянии содержать ВСУ. В конце ноября Владимир Зеленский утвердил бюджет Украины на 2025 год c дефицитом более 37,3 миллиарда долларов. Киев планирует покрывать нехватку за счет помощи западных партнеров.
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На Украине захотели создать космические войска

Министерство обороны Украины учредило управление космической политики

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкНа территории Министерства обороны Украины
На территории Министерства обороны Украины - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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На территории Министерства обороны Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Министерство обороны Украины учредило управление космической политики, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram-канале, ссылаясь на заместителя министра обороны Екатерина Черногоренко.
«

"Министерство обороны Украины создало управление космической политики. Оно должно объединить государственные и частные компании, а также ученых космической отрасли для взаимодействия с украинским войском", — говорится в материале.

Черногоренко заявила о создании управления на форуме Space For Ukraine.
Как отмечается в публикации, оборонное ведомство планирует стать основным заказчиком космической техники, продуктов и услуг в республике. К 2030 году Украина хочет обладать национальными спутниками для оборонных целей, а также системой оповещений воздушных тревог и контроля космического пространства.
Ранее, в декабре, министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью испанской газете Pais пожаловался, что Киев даже не в состоянии содержать ВСУ. В конце ноября Владимир Зеленский утвердил бюджет Украины на 2025 год c дефицитом более 37,3 миллиарда долларов. Киев планирует покрывать нехватку за счет помощи западных партнеров.
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