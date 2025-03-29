https://ria.ru/20250329/ukraina-2008138068.html

"Вооружены до зубов". На Западе впали в панику из-за Украины

"Вооружены до зубов". На Западе впали в панику из-за Украины - РИА Новости, 29.03.2025

"Вооружены до зубов". На Западе впали в панику из-за Украины

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович призвал жителей Европы препятствовать вступлению Украины в Евросоюз на фоне событий в... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T15:30:00+03:00

2025-03-29T15:30:00+03:00

2025-03-29T23:58:00+03:00

в мире

украина

нидерланды

амстердам

евросоюз

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович призвал жителей Европы препятствовать вступлению Украины в Евросоюз на фоне событий в Нидерландах. Об этом он написал в соцсети Х."Если мы позволим еврократам ускорить процесс вступления Украины в ЕС, миллионы бывших солдат, страдающих от травмы унизительного поражения, но вооруженных до зубов, будут находиться среди нас. Требуйте, чтобы ваше правительство не допустило членства Украины в ЕС!" — говорится в публикации.Так Кошкович отреагировал на сообщения о нападении на людей в Амстердаме.В четверг днем мужчина набросился с ножом на прохожих на улице, расположенной недалеко от площади Дам в центре Амстердама. Пять человек получили ранения, среди них четверо иностранцев и одна местная жительница. Как сообщают СМИ, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.По данным полиции, нападавшим оказался 30-летний мужчина с Украины. Министр юстиции и безопасности Нидерландов Давид ван Вил не исключил, что инцидент мог иметь террористическую подоплеку.Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости заявил, что вступление Украины в ЕС принесет много рисков самому сообществу в сферах безопасности, экономики, сельского хозяйства и здравоохранения.

https://ria.ru/20250328/import-2008032087.html

https://ria.ru/20250324/medvedchuk-2006880047.html

украина

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в мире, украина, нидерланды, амстердам, евросоюз