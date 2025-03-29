Рейтинг@Mail.ru
"Вооружены до зубов". На Западе впали в панику из-за Украины - РИА Новости, 29.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:30 29.03.2025 (обновлено: 23:58 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/ukraina-2008138068.html
"Вооружены до зубов". На Западе впали в панику из-за Украины
"Вооружены до зубов". На Западе впали в панику из-за Украины - РИА Новости, 29.03.2025
"Вооружены до зубов". На Западе впали в панику из-за Украины
Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович призвал жителей Европы препятствовать вступлению Украины в Евросоюз на фоне событий в... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T15:30:00+03:00
2025-03-29T23:58:00+03:00
в мире
украина
нидерланды
амстердам
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969140292_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d8f5964c8e6b426411fd98249324da05.jpg
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович призвал жителей Европы препятствовать вступлению Украины в Евросоюз на фоне событий в Нидерландах. Об этом он написал в соцсети Х."Если мы позволим еврократам ускорить процесс вступления Украины в ЕС, миллионы бывших солдат, страдающих от травмы унизительного поражения, но вооруженных до зубов, будут находиться среди нас. Требуйте, чтобы ваше правительство не допустило членства Украины в ЕС!" — говорится в публикации.Так Кошкович отреагировал на сообщения о нападении на людей в Амстердаме.В четверг днем мужчина набросился с ножом на прохожих на улице, расположенной недалеко от площади Дам в центре Амстердама. Пять человек получили ранения, среди них четверо иностранцев и одна местная жительница. Как сообщают СМИ, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.По данным полиции, нападавшим оказался 30-летний мужчина с Украины. Министр юстиции и безопасности Нидерландов Давид ван Вил не исключил, что инцидент мог иметь террористическую подоплеку.Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости заявил, что вступление Украины в ЕС принесет много рисков самому сообществу в сферах безопасности, экономики, сельского хозяйства и здравоохранения.
https://ria.ru/20250328/import-2008032087.html
https://ria.ru/20250324/medvedchuk-2006880047.html
украина
нидерланды
амстердам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969140292_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_df1a08ee798aca05166691c900c8b459.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, нидерланды, амстердам, евросоюз
В мире, Украина, Нидерланды, Амстердам, Евросоюз
"Вооружены до зубов". На Западе впали в панику из-за Украины

Аналитик Кошкович призвал не дать Украине войти в ЕС после резни в Амстердаме

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и ЕС в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович призвал жителей Европы препятствовать вступлению Украины в Евросоюз на фоне событий в Нидерландах. Об этом он написал в соцсети Х.
"Если мы позволим еврократам ускорить процесс вступления Украины в ЕС, миллионы бывших солдат, страдающих от травмы унизительного поражения, но вооруженных до зубов, будут находиться среди нас. Требуйте, чтобы ваше правительство не допустило членства Украины в ЕС!" — говорится в публикации.
Предприятие по переработке зерна на Украине - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
ЕС ограничит импорт сельхозпродукции с Украины, передает AFP
28 марта, 19:15
Так Кошкович отреагировал на сообщения о нападении на людей в Амстердаме.
В четверг днем мужчина набросился с ножом на прохожих на улице, расположенной недалеко от площади Дам в центре Амстердама. Пять человек получили ранения, среди них четверо иностранцев и одна местная жительница. Как сообщают СМИ, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
По данным полиции, нападавшим оказался 30-летний мужчина с Украины. Министр юстиции и безопасности Нидерландов Давид ван Вил не исключил, что инцидент мог иметь террористическую подоплеку.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости заявил, что вступление Украины в ЕС принесет много рисков самому сообществу в сферах безопасности, экономики, сельского хозяйства и здравоохранения.
Человек фотографирует флаги Украины и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Медведчук назвал идею ускоренного вступления Украины в ЕС абсурдной
24 марта, 10:11
 
В миреУкраинаНидерландыАмстердамЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала