https://ria.ru/20250329/ukraina-2008138068.html
"Вооружены до зубов". На Западе впали в панику из-за Украины
"Вооружены до зубов". На Западе впали в панику из-за Украины - РИА Новости, 29.03.2025
"Вооружены до зубов". На Западе впали в панику из-за Украины
Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович призвал жителей Европы препятствовать вступлению Украины в Евросоюз на фоне событий в... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T15:30:00+03:00
2025-03-29T15:30:00+03:00
2025-03-29T23:58:00+03:00
в мире
украина
нидерланды
амстердам
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969140292_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d8f5964c8e6b426411fd98249324da05.jpg
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович призвал жителей Европы препятствовать вступлению Украины в Евросоюз на фоне событий в Нидерландах. Об этом он написал в соцсети Х."Если мы позволим еврократам ускорить процесс вступления Украины в ЕС, миллионы бывших солдат, страдающих от травмы унизительного поражения, но вооруженных до зубов, будут находиться среди нас. Требуйте, чтобы ваше правительство не допустило членства Украины в ЕС!" — говорится в публикации.Так Кошкович отреагировал на сообщения о нападении на людей в Амстердаме.В четверг днем мужчина набросился с ножом на прохожих на улице, расположенной недалеко от площади Дам в центре Амстердама. Пять человек получили ранения, среди них четверо иностранцев и одна местная жительница. Как сообщают СМИ, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.По данным полиции, нападавшим оказался 30-летний мужчина с Украины. Министр юстиции и безопасности Нидерландов Давид ван Вил не исключил, что инцидент мог иметь террористическую подоплеку.Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости заявил, что вступление Украины в ЕС принесет много рисков самому сообществу в сферах безопасности, экономики, сельского хозяйства и здравоохранения.
https://ria.ru/20250328/import-2008032087.html
https://ria.ru/20250324/medvedchuk-2006880047.html
украина
нидерланды
амстердам
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969140292_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_df1a08ee798aca05166691c900c8b459.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, нидерланды, амстердам, евросоюз
В мире, Украина, Нидерланды, Амстердам, Евросоюз
"Вооружены до зубов". На Западе впали в панику из-за Украины
Аналитик Кошкович призвал не дать Украине войти в ЕС после резни в Амстердаме