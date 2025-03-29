https://ria.ru/20250329/ukraina-2008100566.html

На Украине увеличивается контингент иностранных военных

На Украине увеличивается контингент иностранных военных - РИА Новости, 29.03.2025

На Украине увеличивается контингент иностранных военных

На Украине увеличивается контингент иностранных военных, включая группы из Германии, Северной Европы и Латинской Америки, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T11:26:00+03:00

2025-03-29T11:26:00+03:00

2025-03-29T11:26:00+03:00

в мире

германия

украина

латинская америка

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. На Украине увеличивается контингент иностранных военных, включая группы из Германии, Северной Европы и Латинской Америки, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. По его словам, украинская армия продолжает получать военную технику, что свидетельствует о продолжающейся поддержке. "Ещё один фактор, говорящий о том, что до победы не так близко: большой контингент иностранных военных. Прибыли группы из Германии, стран Северной Европы, есть французы. Неожиданно сократилось число поляков и румын, но увеличилось количество наёмников из Латинской Америки", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250328/sudzha-2008009854.html

германия

украина

латинская америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, германия, украина, латинская америка, сергей лебедев