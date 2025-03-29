https://ria.ru/20250329/ukraina-2008100566.html
На Украине увеличивается контингент иностранных военных
На Украине увеличивается контингент иностранных военных - РИА Новости, 29.03.2025
На Украине увеличивается контингент иностранных военных
На Украине увеличивается контингент иностранных военных, включая группы из Германии, Северной Европы и Латинской Америки, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T11:26:00+03:00
2025-03-29T11:26:00+03:00
2025-03-29T11:26:00+03:00
в мире
германия
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латинская америка
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. На Украине увеличивается контингент иностранных военных, включая группы из Германии, Северной Европы и Латинской Америки, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. По его словам, украинская армия продолжает получать военную технику, что свидетельствует о продолжающейся поддержке. "Ещё один фактор, говорящий о том, что до победы не так близко: большой контингент иностранных военных. Прибыли группы из Германии, стран Северной Европы, есть французы. Неожиданно сократилось число поляков и румын, но увеличилось количество наёмников из Латинской Америки", - сказал собеседник агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, украина, латинская америка, сергей лебедев
В мире, Германия, Украина, Латинская Америка, Сергей Лебедев
На Украине увеличивается контингент иностранных военных
На Украине увеличивается контингент военных из Европы и Латинской Америки