Французы меняют взгляд на ситуацию на Украине, рассказал журналист
Журналист Биор: французы меняют взгляд на ситуацию на Украине
© Фото : РИА НовостиМанифестация против отправки западных военных на Украину и против поставок оружия Киеву в Париже, Франция
© Фото : РИА Новости
Манифестация против отправки западных военных на Украину и против поставок оружия Киеву в Париже, Франция. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости. Население Франции меняет мнение о конфликте на Украине из-за чего стало лучше относиться к россиянам, рассказал РИА Новости французский журналист Фабрис Биор.
Биор — французский журналист, блогер. Он посетил Запорожскую область в составе группы других иностранных журналистов и смог лично увидеть факты военных преступлений ВСУ в регионе и пообщаться не только с представителями властей и местными жителями, но и с бывшими солдатами ВСУ, которые добровольно перешли на сторону России.
"Разница между (тем, что наблюдалось — Прим. ред.) три года назад и сегодня — очень большая. Французы понимают, что происходит (на Украине — Прим. ред.). И это правда. Потому что три года назад когда ты говоришь на улице — я русский или я живу в России, все люди были очень агрессивные, против русских и россиян (в целом — Прим. ред.). Но сейчас наоборот. Появился интерес. Спрашивают — почему, что происходит", - рассказал Фабрис.
Россию невозможно изолировать, она неразрывно связана с миром, и у нее много друзей, заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Россия не считает себя врагом Запада. Глава государства также рассказывал, что у него сохранились добрые отношения с простыми людьми с Запада, у которых мнение не меняется "в зависимости от политической конъюнктуры".