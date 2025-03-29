https://ria.ru/20250329/ukraina-2008074683.html

Французы меняют взгляд на ситуацию на Украине, рассказал журналист

Французы меняют взгляд на ситуацию на Украине, рассказал журналист - РИА Новости, 29.03.2025

Французы меняют взгляд на ситуацию на Украине, рассказал журналист

Население Франции меняет мнение о конфликте на Украине из-за чего стало лучше относиться к россиянам, рассказал РИА Новости французский журналист Фабрис Биор. РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T04:43:00+03:00

2025-03-29T04:43:00+03:00

2025-03-29T06:54:00+03:00

россия

украина

франция

владимир путин

михаил мишустин

вооруженные силы украины

нато

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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости. Население Франции меняет мнение о конфликте на Украине из-за чего стало лучше относиться к россиянам, рассказал РИА Новости французский журналист Фабрис Биор.Биор — французский журналист, блогер. Он посетил Запорожскую область в составе группы других иностранных журналистов и смог лично увидеть факты военных преступлений ВСУ в регионе и пообщаться не только с представителями властей и местными жителями, но и с бывшими солдатами ВСУ, которые добровольно перешли на сторону России."Разница между (тем, что наблюдалось — Прим. ред.) три года назад и сегодня — очень большая. Французы понимают, что происходит (на Украине — Прим. ред.). И это правда. Потому что три года назад когда ты говоришь на улице — я русский или я живу в России, все люди были очень агрессивные, против русских и россиян (в целом — Прим. ред.). Но сейчас наоборот. Появился интерес. Спрашивают — почему, что происходит", - рассказал Фабрис. Россию невозможно изолировать, она неразрывно связана с миром, и у нее много друзей, заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Россия не считает себя врагом Запада. Глава государства также рассказывал, что у него сохранились добрые отношения с простыми людьми с Запада, у которых мнение не меняется "в зависимости от политической конъюнктуры".

https://ria.ru/20250328/mirotvortsy-2007947014.html

https://ria.ru/20250328/rezultaty-2007840898.html

россия

украина

франция

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россия, украина, франция, владимир путин, михаил мишустин, вооруженные силы украины, нато