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Французы меняют взгляд на ситуацию на Украине, рассказал журналист - РИА Новости, 29.03.2025
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04:43 29.03.2025 (обновлено: 06:54 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/ukraina-2008074683.html
Французы меняют взгляд на ситуацию на Украине, рассказал журналист
Французы меняют взгляд на ситуацию на Украине, рассказал журналист - РИА Новости, 29.03.2025
Французы меняют взгляд на ситуацию на Украине, рассказал журналист
Население Франции меняет мнение о конфликте на Украине из-за чего стало лучше относиться к россиянам, рассказал РИА Новости французский журналист Фабрис Биор. РИА Новости, 29.03.2025
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россия
украина
франция
владимир путин
михаил мишустин
вооруженные силы украины
нато
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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости. Население Франции меняет мнение о конфликте на Украине из-за чего стало лучше относиться к россиянам, рассказал РИА Новости французский журналист Фабрис Биор.Биор — французский журналист, блогер. Он посетил Запорожскую область в составе группы других иностранных журналистов и смог лично увидеть факты военных преступлений ВСУ в регионе и пообщаться не только с представителями властей и местными жителями, но и с бывшими солдатами ВСУ, которые добровольно перешли на сторону России."Разница между (тем, что наблюдалось — Прим. ред.) три года назад и сегодня — очень большая. Французы понимают, что происходит (на Украине — Прим. ред.). И это правда. Потому что три года назад когда ты говоришь на улице — я русский или я живу в России, все люди были очень агрессивные, против русских и россиян (в целом — Прим. ред.). Но сейчас наоборот. Появился интерес. Спрашивают — почему, что происходит", - рассказал Фабрис. Россию невозможно изолировать, она неразрывно связана с миром, и у нее много друзей, заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Россия не считает себя врагом Запада. Глава государства также рассказывал, что у него сохранились добрые отношения с простыми людьми с Запада, у которых мнение не меняется "в зависимости от политической конъюнктуры".
https://ria.ru/20250328/mirotvortsy-2007947014.html
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россия, украина, франция, владимир путин, михаил мишустин, вооруженные силы украины, нато
Россия, Украина, Франция, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Вооруженные силы Украины, НАТО
Французы меняют взгляд на ситуацию на Украине, рассказал журналист

Журналист Биор: французы меняют взгляд на ситуацию на Украине

© Фото : РИА НовостиМанифестация против отправки западных военных на Украину и против поставок оружия Киеву в Париже, Франция
Манифестация против отправки западных военных на Украину и против поставок оружия Киеву в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© Фото : РИА Новости
Манифестация против отправки западных военных на Украину и против поставок оружия Киеву в Париже, Франция. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости. Население Франции меняет мнение о конфликте на Украине из-за чего стало лучше относиться к россиянам, рассказал РИА Новости французский журналист Фабрис Биор.
Биор — французский журналист, блогер. Он посетил Запорожскую область в составе группы других иностранных журналистов и смог лично увидеть факты военных преступлений ВСУ в регионе и пообщаться не только с представителями властей и местными жителями, но и с бывшими солдатами ВСУ, которые добровольно перешли на сторону России.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Во Франции сообщили Украине неутешительные новости
Вчера, 14:54
"Разница между (тем, что наблюдалось — Прим. ред.) три года назад и сегодня — очень большая. Французы понимают, что происходит (на Украине — Прим. ред.). И это правда. Потому что три года назад когда ты говоришь на улице — я русский или я живу в России, все люди были очень агрессивные, против русских и россиян (в целом — Прим. ред.). Но сейчас наоборот. Появился интерес. Спрашивают — почему, что происходит", - рассказал Фабрис.
Россию невозможно изолировать, она неразрывно связана с миром, и у нее много друзей, заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Россия не считает себя врагом Запада. Глава государства также рассказывал, что у него сохранились добрые отношения с простыми людьми с Запада, у которых мнение не меняется "в зависимости от политической конъюнктуры".
Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский на саммите коалиции желающих в Париже - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
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РоссияУкраинаФранцияВладимир ПутинМихаил МишустинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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